„Klimawandel kommt auch beim letzten Ignoranten an“: Energie Genossenschaft zwischen Stolz und Schauer

Von: Nico Bauer

Ein Theaterstück zur Energiewende präsentierte das „Kreative Schauspiel Ensemble“. Die Gruppe spielte die Szene von den zwei sich drehenden Windrädern, die im Landkreis Freising die Lampen zum Leuchten bringen. Als der Strom nicht reichte, holte man sich Landrat Helmut Petz dazu. © Nico Bauer

Die Bürger Energie Genossenschaft Freising hat zehnjähriges Bestehen gefeiert. Beim Jubiläum kamen angesichts des Klimawandels gemischte Gefühle auf.

Landkreis – Die „Täter“ kamen zurück an den Ursprungsort. Am 16. April 2013 wurde in der Moosburger Schäfflerhalle die Bürger Energie Genossenschaft (BEG) Freisinger Land gegründet – und genau in dieser Lokalität feierte man das zehnjährige Bestehen.

Die Hauptpersonen der Gesellschaft erinnerten sich an die ersten Pionierschritte und machten deutlich, dass der Prozess der Energiewende im Landkreis erst richtig losgeht. 171 Mitglieder hatten bei der Gründung für die BEG unterzeichnet und mit heute rund 1350 Mitglieder hat man die Zahl etwa verachtfacht. Die erste Photovoltaikanlage hatte eine Leistung von 100 kWp und heute betreibt die BEG Solaranlagen mit 2800 kWp Leistung – Faktor 28.

„Ich bin stolz, bei dieser spanenden Geschichte von Anfang an dabei sein zu dürfen“, sagte Thomas Kerscher, Gründungs- und Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft. Er machte in seinem Festvortrag deutlich, dass sich viel getan hat und vieles zu langsam passierte: „Wir wussten vor zehn Jahren schon, dass wir bei dem unverminderten Kohlendioxid-Ausstoß ungemütliche Oberflächentemperaturen bekommen würden. Heute wissen wir es immer noch, aber noch fundierter.“

Kerscher ergänzte, dass ihm kalte Schauer den Rücken hinunterlaufen, wenn er sieht, was auf dem Planeten Erde schon zerstört wurde. Man werde in Bayern künftig eher Toskana-Klima haben als das traditionelle Voralpenklima.

Geehrt wurden die Vorstände Andreas Henze (l.) und Werner Hillebrand-Hansen. © Nico Bauer

Der Festredner wagte den Blick nach vorne auf die Welt in zehn Jahren und sagte, „dass wir dann auch noch nicht klimaneutral sein werden. Unser Energieverbrauch steigt weiter und der Klimawandel kommt auch bei den letzten Ignoranten an.“ Er merkte kritisch an, dass sich die Systeme der Gesellschaft nur wandeln, „wenn der Leidensdruck groß genug ist“. Das geschehe mit den zunehmenden Naturkatastrophen.

Landrat wird auf der Bühne zum Windrad

Geehrt wurden die beiden Vorstände Andreas Henze und Werner Hillebrand-Hansen. „Wir wollten die Bürger an der Energiewende teilhaben lassen“, beschrieb Werner Hillebrand-Hansen das ursprüngliche Ziel der BEG Freisinger Land. Andreas Henze war dagegen zuständig für den Blick nach vorne. Er berichtete, dass die BEG zu den zwei Windrädern im Landkreis Freising (Kammerberg, Paunzhausen) das zweite Standbein neben der Photovoltaik massiv ausbauen werde. Das nächste Vorhaben ist ein Windpark in Jesenwang (Landkreis Fürstenfeldbruck) und dann folgen zwei Windräder in Hohenkammer. Im Landkreis Freising sollen acht weitere Windparks realisiert werden.

Einen Vorgeschmack bekamen die Besucher des Festakts schon bei dem Theater zur Energiewende durch das „Kreative Schauspiel Ensemble“. Die Gruppe spielte die Szene von den zwei sich drehenden Windrädern, die im Landkreis Freising die Lampen zum Leuchten bringen. Als der Strom nicht reichte, holte man sich Landrat Helmut Petz und BEG-Vorstand Andreas Henze dazu, um weitere sich drehende Windräder darzustellen. Aus zwei wurden vier – und es reichte noch lange nicht aus…

