Umzüge, Veranstaltungen und Co.: Das ist zum Faschingsendspurt im Landkreis Freising geboten

Von: Andrea Hermann

Zum Faschingsendspurt gibt’s viele Umzüge und Veranstaltungen für das Narrenvolk im Landkreis Freising. Symbolbild © IMAGO

Vom unsinnigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag geht‘s rund: ein Überblick über die Faschingsveranstaltungen im Landkreis Freising.

Landkreis – Das närrische Finale im Landkreis Freising verspricht wieder bunt und lustig zu werden. Hier ein Überblick über die Events.

Unsinniger Donnerstag

■ Moosburg: Mit „Damisch Moosburg“ läutet die Narrhalla Moosburg traditionelle den Faschingsendspurt am Unsinnigen Donnerstag ein. An insgesamt drei Abenden (auch am Rußigen Freitag und Faschingssamstag) rocken die Aktiven sowie die Exprinzessinnen und Exprinzen das närrische Parkett in der Stadthalle – jeweils ab 18.30 Uhr.

■ Mauern: Wenn die Narrhalla Mauern sowie die Elfer, Senatoren, Exprinzessinnen und Exprinzen ein buntes Programm präsentieren, dann ist wieder „Narrisch Mauern“ – und das am Unsinnigen Donnerstag, 16., und Rußigen Freitag, 17. Februar, jeweils ab 19 Uhr im Alten Wirt. Restkarten für das närrische Spektakel gibt’s an der Abendkasse.

Faschingssamstag

■ Langenbach: Bunt und lustig wird es am Samstag, 18. Februar, in Langenbach, wenn der Vaschingsferein Langenbach zum Faschingsumzug einlädt. Warm-up mit DJ und Bar ist ab 13 Uhr am Sparkassen-Parkplatz, um 14 Uhr beginnt der Gaudiwurm.

■ Gammelsdorf: Zum „Lumpenball“ lädt die Fußballvereinigung Gammelsdorf am Faschingssamstag, 18. Februar, in die Turnhalle ein. Die „Gäubodenbiffe“ spielen zum Tanz auf, zudem dürfen sich die Besucher auf den Auftritt der Narrhalla Gammelsdorf freuen.

■ Eching: Der „Ball der bösen Buben“ steigt am Faschingssamstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Eching. Der Burschenverein Eching lädt dazu ein.

■ Nandlstadt: Die Moosburger Schäffler statten der Gemeinde Nandlstadt einen Besuch ab und treten am Faschingssamstag, 18. Februar, um 16.15 Uhr vor dem Nandlstädter Rathaus auf. Alle Bürger sind willkommen.

Faschingssonntag

■ Günzenhausen: Bereits zum 50. Mal findet heuer der Faschingsumzug in Günzenhausen statt, und zwar am Faschingssonntag, 19. Februar. Start ist um 9.30 Uhr in Hörenzhausen. Ab 14 Uhr werden die Wagen und Gruppen im Wirtshof vorgestellt, anschließend ist Faschingstreiben mit DJ, Bar und Verpflegung. Der Burschenverein freut sich auf viele Besucher und gute Stimmung.

■ Mauern: Eine große Party verspricht der Faschingssonntag, 19. Februar, in Mauern zu werden: Um 14 Uhr startet der Faschingsumzug durch die Gemeinde. Gegen 16 Uhr wird die Narrhalla Mauern auf der Freiluftbühne am Schlossplatz ihr Programm präsentieren, und auch die Narrhalla Gammelsdorf gibt sich die Ehre. Bereits um 13 Uhr tanzen dort die Jugendgruppen. Die Besucher dürfen sich beim närrischen Treiben auf DJ-Musik sowie Indoor- und Outdoor-Bars freuen.

■ Au/Hallertau: Kleine und große Narren sind am Faschingssonntag, 19. Februar, wieder unterwegs, wenn sich in Au ab 14 Uhr der Faschingsumzug in Bewegung setzt. Beim anschließenden Faschingstreiben präsentiert die Narrhalla Au noch einmal ihr Programm auf dem Marktplatz.

Rosenmontag

■ Neufahrn: Ein großes Gardetreffen veranstaltet die Narrhalla Heidechia Eching am Rosenmontag, 20. Februar, im Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn. Ab 14 Uhr treten verschiedene Gruppen auf.

■ Freising: Bereits um 8 Uhr morgens treten die Moosburger Schäffler am Rosenmontag, 20. Februar, vor dem Landratsamt auf.

Faschingsdienstag

■ Moosburg: Höhepunkt im Moosburger Fasching wird der Faschingsumzug, der sich am Faschingsdienstag, 21. Februar, durch die Moosburger Innenstadt schlängelt. Anschließend ist Faschingstreiben. „Am Stadtplatz und auf dem Plan werden unsere Verpflegungsstationen aufgebaut, ebenso die Riesenbühne und die Bar. Der komplette Hofstaat, die Little Dream Hoppers und die Funky Dancing Teens werden nochmals ihr Programm präsentieren“, teilt die Narrhalla mit.

■ Nandlstadt: Närrisches Treiben herrscht am Faschingsdienstag, 21. Februar, in Nandlstadt: Um 14 Uhr setzt sich der Gaudiwurm in Bewegung. Beim anschließenden Kehraus in der Hopfenhalle wird die Narrhalla Nandlstadt zum letzten Mal ihr Programm zeigen.

■ Fahrenzhausen: „Unser Wagenrennen mit dem gmiatlichen Faschingstreiben geht in die nächste Runde“, kündigt der Faschingsverein Kammerberg-Fahrenzhausen seinen Faschingszug samt närrischem Treiben am Dienstag, 21. Februar, an. Ab 11 Uhr ist Faschingstreiben in Fahrenzhausen, ab 12 Uhr in Kammerberg.

Auftritte der Moosburger Schäffler

Zum närrischen Finale sind auch die Moosburger Schäffler unterwegs: Am Faschingswochenende, 18./19. Februar, treten sie insgesamt 27 Mal auf, am Rosenmontag, 20. Februar, 15 Mal und am Faschingsdienstag, 21. Februar, zehn Mal. Der Abschlusstanz findet am Faschingsdienstag um 16.30 Uhr in der Thalbacher Straße (Hausnummer 53) statt. Alle Termine gibt’s unter www.moosburger-schaeffler.de/termine.

