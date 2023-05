Todesfall überschattet Prozess gegen Drogendealer: Strafmaß für Haupttäter aus Moosburg steht dennoch fest

Vor Gericht musste sich unter anderem ein Drogendealer aus Moosburg verantworten, nachdem die Polizei Kilo von Marihuana sichergestellt hatte. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/ Arne Dedert / dpa

Ein Todesfall hat den Prozess gegen die Barcelona-Bande überschattet. Der Moosburger Haupttäter unter den Drogendealern weiß dennoch schon, was ihm blüht.

Freising – Es ist ein Schicksalsschlag, der für große Betroffenheit im Sitzungssaal gesorgt hat: Seit Mitte April müssen sich vier Männer vor dem Landgericht verantworten, weil sie laut Staatsanwaltschaft im Sommer 2022 „nach bandenmäßiger Absprache“ kiloweise Marihuana aus Spanien nach Deutschland schmuggelten. Vergangenes Wochenende verstarb nun der Vater eines Angeklagten – und der inhaftierte 40-Jährige wurde erst am Dienstag davon in Kenntnis gesetzt. Landgerichtsärztin Dr. Judith Hoffmann erklärte den Mann am darauffolgenden Tag zu Verhandlungsbeginn für nicht verhandlungsfähig.

Die für Mittwoch geplante Verständigung zwischen den Beteiligten wurde am Freitag getroffen. Dementsprechend ließen die Männer im Alter zwischen 31 und 40 Jahren den angeklagten Sachverhalt von ihren Verteidigern einräumen.

Wie berichtet, war die Truppe durch einen anonymen Hinweis aufgeflogen. Ein Moosburger (31) habe regelmäßig 50 bis 100 Gramm Kokain bei sich zu Hause; die Drogen stammten aus Spanien. Nach monatelangen Ermittlungen folgte am 19. September 2022 der Zugriff in einer Münchner Tiefgarage: Im Kofferraum eines Audis stellten die Drogenfahnder knapp 75 Kilo Marihuana im Wert von 220.000 Euro sicher.

Laut Anklage hatten die Männer in diesem und in zwei weiteren Fällen als Mitglieder einer international agierenden Bande gehandelt. Dabei sollen sie gemäß einer Absprache arbeitsteilig vorgegangen sein. Ein Täter mietete der Anklage zufolge regelmäßig ein Fahrzeug an, mit dem das Marihuana transportiert wurde und fuhr damit in die Nähe von Barcelona. Dort wurden die Drogen in das Auto geladen. Auf der Rückfahrt stießen Angeklagte mit Begleitfahrzeugen dazu. Ein weiterer Angeklagter soll den Kontakt zu den Hintermännern gehalten, für die Bestellung des Marihuanas, der Einsammlung der Gelder in Deutschland und der Vereinbarung der Übergabemodalitäten in Spanien zuständig gewesen sein.

Ein Angeklagter hatte die Vorwürfe zu Prozessbeginn im Wesentlichen eingeräumt; der Rest legte am Freitag ein Geständnis ab. Die Freiheitsstrafe für den Moosburger als Haupttäter wird nun gemäß der Verständigung zwischen sechs und sechseinhalb Jahren liegen.

Der 40-Jährige wirkte am Freitag soweit wieder stabil. Seiner Verteidigerin Jella von Wiarda zufolge hatte er trotz richterlicher Erlaubnis seit seiner Inhaftierung vor einem halben Jahr nicht mehr mit seinen Angehörigen telefonieren können. Wie am Rande des Prozesses zu vernehmen war, wäre dies nicht das erste Mal gewesen, dass die JVA Augsburg-Gablingen ihren eigenen Regeln gefolgt ist. Während der 40-Jährige am Mittwoch nach einem Antrag seiner Verteidigerin auf Aussetzung der Hauptverhandlung auf seine Verhandlungsfähigkeit untersucht wurde, fand die Beerdigung seines Vaters statt.

Die Frage der Kammer war, ob die Beruhigungsmittel, die der 40-Jährige am Abend vor der Verhandlung bekommen hatte, Auswirkungen haben könnten. Das Medikament habe sich bereits abgebaut, so die Landgerichtsärztin Hoffmann. An diesem Aspekt würde sie es „aber ohnehin nicht festmachen“. Der Angeklagte sei „schlicht aufgrund der psychischen Verfassung nicht in der Lage, der Verhandlung zu folgen“. Der Prozess wird am 10. Mai fortgesetzt.

kö