Mit schwerem Gerät ging‘s ans Werk: Moosburger Feuerwehr befreit Mann aus Aufzug am Bahnfof

Dach musste aufgeschnitten werden

Von Wolfgang Schnetz schließen

Mit schwerem Gerät wurde am Freitag gegen 15 Uhr ein Mann aus dem Aufzug am Moosburger Bahnhof befreit.

Moosburg - Der Lift am Bahnhof war am Freitagnachmittag plötzlich mitten im Schacht steckengeblieben. Bange Minuten brachen für den Passagier an. Die Retter waren bald zu Stelle und nahmen vor Ort zunächst Kontakt zu dem Mann auf. Das Bewegen des Lifts mittels Notsteuerung war nicht möglich, meldet FFW-Sprecher Tom Kilian. Deshalb musste der Aufzug gewaltsam geöffnet werden. Dazu wurde das Dach mit mehreren schweren Einsatzgeräten – unter anderem Rettungsschere und -spreizer sowie Säbelsäge geöffnet (siehe Bild der FFW Moosburg).

Leiter kommt zum Einsatz

Über eine Steckleiter konnte dann der Mann den Aufzug verlassen. Anschließend wurde der Betroffene kurz gesundheitlich überprüft. Zudem nahm die FFW den Aufzug außer Betrieb und sicherte ihn zusätzlich gegen erneutes Betreten ab.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)