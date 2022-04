Moosburger Fotografen sorgen im Freisinger Amtsgerichtsgarten für „Wow-Effekt“

Von: Andreas Beschorner

Großformatig und faszinierend: Die Künstler Markus Kasper und Brigitte Deus-Neumann sowie Kulturreferentin Susanne Günther und 2. Bürgermeisterin Eva Bönig (v.l.) eröffneten die Fotoausstellung im Amtsgerichtsgarten. © Lehmann

Ein Moosburger Fotografen-Trio präsentiert ihr „Kaleidoskop der Natur“ im Amtsgerichtsgarten. Prädikat sehenswert!

Freising – Eine Gams als Silhouette, ein prächtiger Steinbock, die Faszination einer Blüte, ein Eichhörnchen in außergewöhnlicher Haltung. Nur einige echte, großformatige Hingucker, die derzeit im Freisinger Amtsgerichtsgarten zu sehen sind. „Kaleidoskop der Natur“ heißt die Ausstellung eines Fotografen-Trios aus Moosburg, die unter freiem Himmel und mitten in der Natur die Natur und ihre Schönheit vor Augen führt. Bis 24. April ist in diesem „Zaubergarten“, wie 2. Bürgermeisterin Eva Bönig bei der Eröffnung den Amtsgerichtsgarten nannte, der „Wow“-Effekt zu erleben.

Ein liebevoller Blick auf die Natur

Brigitte Deus-Neumann mit ihrer besonderen Kunst der Makrofotografie, Markus Kasper mit seinen Tieraufnahmen und Sebastian Fröhlich mit seiner Natur- und Landschaftsfotografie heißen die drei Fotokünstler, die laut Nadine Sudniak von der Volkshochschule Moosburg zwei Dinge gemeinsam haben: den aufmerksamen, liebevollen Blick auf die Natur und das handwerkliche Können, ganz besondere Momente festzuhalten. Großformatig und vor allem auch wetterfest kommen die Aufnahmen daher, ein Spaziergang durch den Amtsgerichtsgarten gleicht derzeit einer Entdeckungsreise.

An Bauzaun-Gittern sind die Fotografien befestigt, nach jeder Windung erfreut ein neues Motiv das Auge des Wanderers. „Eine Inszenierung, die stimmt“, beschrieb denn auch Bönig die Werkschau, die gerade in Zeiten, in denen so vieles in der Welt so „verstörend“ ist, einen Ort der Ruhe und Entspannung bietet. „Ihre Bilder schenken auf Anhieb Freude“, sagte Eva Bönig.

Eine Kunstausstellung an einem magischen Ort

Auch für Freisings Kulturreferentin Susanne Günther ist die Ausstellung an diesem „magischen Ort“ ein Ausdruck dafür, dass die Not der Pandemie erfinderisch macht: eine Kunstausstellung unter freiem Himmel - bis vor zwei Jahren fast noch undenkbar, jetzt aber ein geeignetes Mittel, den Durst nach Kultur und Kunst zu stillen.

Und so kann man eintauchen in die faszinierende Bergwelt des Karwendels und des Werdenfelser Landes, in die Schönheiten des Ampertals oder auch in die detaillierte, zwischen hoher Schärfentiefe und verschwimmenden Formen changierende Makrofotografie von Blumen und Pflanzen.

Egal, ob majestätische Gebirgsspitzen oder zarte Knospe, ob ein neugieriges Reh oder ein stolzer Schwan - jedes Motiv animiert zum Verweilen, zum Hinschauen, ja sogar zum Träumen, zum Sich-Verlieren. Die Schönheit der Natur in der schönen Natur erleben – was will man mehr?

