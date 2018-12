Mord und Totschlag auf dem Domberg

Eine Mordserie erschüttert den Domberg: Der Domkustos erhängt sich selbst an der großen Glocke des Mariendoms, eine Leiche mit abgeschlagenem Kopf wird gefunden, außerdem ein toter junger Messdiener. Seltsame Gestalten in schwarzen Umhängen huschen durch die Krypta. Unschwer zu erraten: Es ist ein Roman.

Freising – Luis Vandiemen heißt der Autor, dem man den Historienkrimi „Der Richter der letzten Dinge“ zu verdanken hat, in dem der Freisinger „Mons doctus“ und der Dom des Jahres 1473 das Sujet bieten.

430 Seiten lang taucht man ein in eine Welt aus Geschichte und Fiktion, in eine Welt, in der Freisinger Fürstbischöfe, Politik, Aberglaube und Recht eine wichtige Rolle spielen. „Der Richter der letzten Dinge“ heißt der Debütroman des Deutsch-Kanadiers, der jetzt in München lebt, promovierter Historiker ist und am Freitag auf dem „Mons doctus“ aus seinem Werk las. Im Dom-Gymnasium wurde so Freisinger Historie des 15. Jahrhunderts lebendig.

Die Geschichte um die grausamen und rätselhaften Ereignisse auf dem Freisinger Domberg hat etwas von „Der Name der Rose“. Das bedeutet nicht, dass Vandiemen abgekupfert hätte. Aber die verschlossene, geheimnisumwitterte Stimmung, die in Vandiemens Roman auf dem Domberg herrscht, die Intrigen und Machtkämpfe auf geistlicher und politischer Ebene, die Person eines Mannes, der dem Grund für die Verbrechen auf der Spur ist – all das erinnert an die Benediktinerabtei, an William von Baskerville und an Adson von Melk des Umberto Eco.

Vandiemen gelingt es in seinem Buch nicht nur, die Haupt- und auch die Nebenfiguren als vielschichtige Charaktere darzustellen, der Autor bringt auch – und das ganz und gar unaufdringlich – viel Faktenwissen unter. Man merkt: Vandiemen ist Experte für Humanismus- und Kulturgeschichte des 15. Jahrhunderts. Und man merkt: Vandiemen hat die Gerichtsbücher aus jener Zeit intensiv studiert. Manch ein Fall, den er von der Hauptperson des Romans, dem Chorrichter Johannes Heller, verhandeln lässt, bringt den Leser zum Schmunzeln, manch anderer offenbart eine seltsame und im wahrsten Sinn des Wortes mittelalterliche Rechtsauffassung.

Dazu kommen noch eine kleine Prise Kirchenkritik und Darstellungen des ausschweifenden und intriganten Lebens am Hof der Herzöge, eine unglückliche, zudem auch noch verbotene Liebesgeschichte – fertig ist ein lesenswertes Buch, das bei jedem, der den Domberg kennt, im Regal stehen sollte. Vandiemens Erzählstil ist klar und eingängig. Selbst die zahlreichen lateinischen Zitate, deren deutsche Übersetzung immer sofort und geschickt in den Text eingebettet ist, stören den Lesefluss in keiner Weise.

„Der Richter der letzten Dinge“ – das ist eine spannende Lektüre. Und das nicht nur an kalten Winterabenden. Der im emons-Verlag Köln erschienene Roman kostet 12,90 Euro und ist auch als E-Book erhältlich (ISBN-Nummer: 978-3-7408-0454-1)