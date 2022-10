Motorrad übersehen: Vater und Tochter aus Freising werden bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurden der Motorradfahrer aus Freising und seine Tochter ins Krankenhaus eingeliefert. © Nicolas Armer/dpa

Ein Motorradfahrer (41) aus Freising und seine 13-jährige Tochter sind in Garching von einem abbiegenden Auto angefahren worden. Beide wurden schwer verletzt.

Garching/Freising - Laut Polizei fuhr der Motorradfahrer (41) am Samstag gegen 19.50 Uhr mit seiner Tochter auf der Freisinger Landstraße in Richtung Garchinger Forschungszentrum. Seine Tochter (13) fuhr als Sozia auf dem Motorrad der Marke Chongqing Loncin mit. Zur gleichen Zeit war ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis München in seinem Mini in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Freisinger Landstraße unterwegs. Er fuhr Richtung Ismaning und wollte an der Kreuzung mit dem Römerhofweg nach links in den Römerhofweg abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende Motorrad – es kam zum Zusammenstoß.

Der 41-Jährige und seine Tochter stürzten und wurden schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf eine fünfstellige Summe. Während der Unfallaufnahme wurde die Freisinger Straße teilweise gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

