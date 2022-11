„Braucht man das jetzt wirklich?“ Freisingerin gibt Tipps für ein Leben mit weniger Müll

In punkto Müllvermeidung muss in den eigenen vier Wänden das Umdenken beginnen. Das vermittelte Manuela Gaßner in ihrem Zero-Waste-Vortrag.

Infovortrag mit Expertin Manuela Gaßner

Wichtige Tipps zur Müllvermeidung: Manuela Gaßner gab den Freisingern in einem Vortrag wichtige Anregungen für ein Leben mit weniger Plastik.

Freising – Eine grundsätzliche Frage, die sich jeder stellen sollte: „Braucht man das jetzt wirklich?“ Damit, betonte Manuela Gaßner in ihrem Vortrag „Zero Waste/Müllvermeidung – einfach, praktisch und realistisch“ sei in punkto Müllvermeidung in den eigenen vier Wänden schon vieles gewonnen. Der Tipp der Buchautorin: Manchmal haben schon kleine Veränderungen einen großen Effekt.

Nur etwa zehn Neugierige waren in den Begegnungsraum der Freisinger Wohnbau GmbH am Plantagenweg gekommen, um mit Gaßner auf die Müll-Reise zu gehen und sich mit den drängenden Fragen auseinanderzusetzen, wie sich jeder Einzelne gegen den Wegwerf-Wahnsinn stemmen könne. Organisiert wurde der Nachmittag von der Sozialberatung der Freisinger Wohnungsbau und der Agenda21-Gruppe Energie und Klimaschutz. Die Zahlen: Rund 554 Kilo Siedlungsabfälle entstehen jährlich deutschlandweit, wie auch 230 Kilo pro Kopf an Verpackungsmüll.

„Geschenk-Edition“ birgt einen Berg Abfall

Doch weshalb wächst eigentlich der Müllhaufen unaufhörlich? Gaßner klärte auf: Vieles sei heutzutage kurz- und schnelllebig geworden. Die Fertiggericht-Mentalität sei, oftmals auch aufgrund der Lebensumstände, deutlich gestiegen. Zudem habe sich der Markt von Pflege- und Reinigungsprodukten, die allesamt in Plastik verpackt sind, deutlich vergrößert. Vieles sei zudem einzeln verpackt, wie beispielsweise Ketchup-Tütchen oder Süßigkeiten. Hier zeigte Gaßner ein Foto einer bekannten süßen Kugel, die in der Geschenk-Edition einen Tisch voll Abfall hinterließ.

Weitere fotografische Beispiele, die für Kopfschütteln bei den Gästen sorgten: Vorgeschnittenes Obst unter Frischhaltefolie, Müsli to Go oder eine Kokosnuss ohne Schale, dafür aber mit reichlich Plastik umwickelt. Was bei allen drei Fallbeispielen nebenbei noch dazukomme, sei ein horrender Preis und abermals die Frage „Braucht man das wirklich?“ Gaßner: „Wir sind im Hochkonsum angekommen.“

Tipp: Wasser aus der Leitung trinken

Doch was tun gegen diesen Müll-Wahnsinn? Um Plastiktüten zu vermeiden, sollte Obst und Gemüse in speziellen Netzen oder Beuteln untergebracht werden. Zur Not könne auch einfach ein Geschirrtuch zusammengenäht werden.

Ein weiterer Tipp: Großpackungen oder in Unverpacktläden einkaufen, das Wasser aus der Leitung trinken und Süßigkeiten selbst backen. „Ausquetschen“ wo es immer nur geht, betonte Gaßner am Beispiel einer Zahnpasta-Tube, die auch aufgeschnitten werden könne, um den letzten Rest nutzen zu können: „Das hat nix mit Geiz zu tun, sondern schlichtweg mit Müllervermeidung.“

Einige Verbesserungsmöglichkeiten seien so naheliegend, dass sie gern mal übersehen werden: „Kaufen sie das Eis in der Waffel und nicht im Becher, dann haben sie nichts zum Wegwerfen“. Auch mit weiteren kleinen Änderungen könne ein großer Effekt erzielt werden – etwa durch den Kauf von Ein-Liter-PET-Flaschen statt kleinerer Versionen.

Recyceln ist besser als Wegwerfen

Freilich sei das Vernünftigste, auf Plastik komplett zu verzichten. Deos zum Beispiel können mit wenigen Handgriffen selbst gemacht werden, ebenso Waschmittel mit Kastanien-Schnipseln und Efeu. Gaßners Fazit: „Recyceln ist besser als Wegwerfen – allerdings ist es am besten, gar nichts für das Recyceln entstehen zu lassen.“

In punkto Kleidung hat die Autorin übrigens kurzen Prozess gemacht und ihren Kleiderschrank konsequent ausgemistet.

Gut zu wissen

Wer mehr über Zero Waste oder die Publikationen von Manuela Gaßner erfahren möchte, findet unter www.einfachzerowasteleben.de weitere Infos.

Richard Lorenz

