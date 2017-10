Goldacherin stoppt Güterzug

Eine 20-Jährige aus Goldach hat am Freitagabend einen Güterzug gestoppt – und einem Betrunkenen womöglich das Leben gerettet.

München/Freising–Es war gegen 20.15 Uhr, als die junge Frau in der Nähe des S-Bahn-Haltepunkts Daglfing den US-Amerikaner zwischen den Gleisen entdeckte. Er hatte laut Polizei die Bahnsteige wechseln wollen. Gleichzeitig näherte sich mit Tempo 40 ein Güterzug. Die Goldacherin erkannte die Gefahr und warnte die herannahende Lokführerin per Handzeichen. Die erkannte beinahe zeitgleich den am Bahnübergang torkelnden Mann. Sie leitete eine Schnellbremsung ein, fuhr an dem 26-Jährigen vorbei und kam mit der Lokomotive etwa 50 Meter nach dem Bahnübergang zum Stehen. Der Mann aus Washington, bei dem ein Atemalkohol von 2,14 Promille gemessen wurde, hatte Riesenglück: Er hatte sich zwar auf dem Bahnübergang befunden, aber nicht auf dem Gleis, auf dem der Zug an ihm vorbeirauschte. Der Mann blieb unverletzt.

Passanten hielten den Amerikaner und seine Begleiterin (28) bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Der 26-Jährige hatte die Wiesn besucht. Die Lokführerin erlitt einen Schock. Sie musste abgelöst werden. Der Amerikaner kam ausgesprochen glimpflich davon: Mit einem Verwarngeld von 55 Euro.