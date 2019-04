„Müsste schon ein Monsun kommen“: Trockenheit macht Kreis Freising zu schaffen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für den Landkreis Freising die Gefahrenstufe 4 aus. Mit leichter Besserung wird erst am Freitag gerechnet – doch die Situation bleibt angespannt.

Landkreis– Der Leiter des Forstbetriebs Freising, Alfred Fuchs, macht sich derzeit um die ausgetrockneten Wälder im Zuständigkeitsbereich des Forstbetriebs Freising Sorgen. Aufgrund der atypischen Temperaturen (der trockenste April seit 1893) und des bislang ausbleibenden Niederschlags ist die Waldbrandgefahr akut und hat derzeit die hohe Stufe 4 erreicht. Schon der kleinste Funke könnte großen Schaden anrichten.

Die Forstwirtschaft

Das bestätigt der Freisinger Revierförster Herbert Rudolf. Er beackert quasi zwei Baustellen: den „normalen“ Wald und den Weltwald im Kranzberger Forst. Letzterem können Trockenphasen wie derzeit besonders schaden. „Wir haben ja seltene Baumarten aus aller Welt gepflanzt. Da hat jede Art andere Ansprüche.“

Zur Zeit würden gerade wieder neue Arten gepflanzt: Seltene Eichenarten aus Vorderasien und Nordamerika sind zum Beispiel darunter. „Da ist es wichtig, dass der Wassergehalt und die Pflege stimmen. Denn die seltenen Setzlinge sind nicht so einfach zu haben.“

In der Regel dauert es laut Rudolf „zwischen zwei und fünf Jahren bis ein Setzling reif für die Pflanzung ist“. Danach müsse das Bäumchen (etwa 50 bis 80 Zentimeter groß) sorgsam gepflegt werden, bis es zu einem stattlichen Baum heranwächst.

Herangezogen werden die Setzlinge im Bayerischen Amt für Forstliche Saat- und Pflanzenzucht in Teisendorf. Dorthin, so erklärt es der Experte, werde das seltene Saatgut aus aller Welt geliefert. Was die Kosten angeht: Ein Setzling koste von der Ansaat bis hin zum Pflanzen und der weitergehenden Pflege etwa 25 Euro. Das mag nicht nach viel klingen, aber bei handelsüblichem Setzlingen für den Forst bewege man sich in einem weitaus niedrigeren Bereich. Deshalb werde im Landesarboretrum bei solcher Trockenheit wie jetzt regelmäßig gegossen.

„Wir wären für jeden Regentropfen dankbar. Aber um die Trockenheit der vergangenen Wochen ganz ausgleichen zu könne, müsste schon ein Monsun kommen“, sagt Förster Bernhard Kellner von der Waldbesitzervereinigung Freising. Von der werden etwa 80 Prozent aller Privatwaldbesitzer im Kreis Freising vertreten. Der für den morgigen Freitag angekündigte Regen sei wohl nur ein Tropfen. Wer von den Waldbauern die Möglichkeit habe, der gieße derzeit seine Kulturen, meint Kellner.

+ Grüne Keime: Im Bereich Nordamerika des Weltwalds sind derzeit Fachkräfte damit beschäftigt, seltene Baumarten anzupflanzen. Die Setzlinge brauchen viel Wasser. © Lehmann

Gefahrenquellen für einen Brand gebe es im Wald immer, derzeit aber akut: Ein Ärgernis seien die Wild-Griller, die immer noch unermüdlich unterwegs sind, obwohl es eine Selbstverständlichkeit sei, kein offenes Feuer im Forst zu entfachen, erklärt Herbert Rudolf. „Aber wir finden trotzdem immer wieder verlassene Feuerstellen.“ Kritisch seien auch die heißen Katalysatoren der Pkw. Stelle man das Auto ab und komme es zum Kontakt zwischen dürrem Gras und „Kat“, könne es leicht zum Brand kommen. Daher: „Immer ein waches Auge aufs Auto haben“, sagt Forstbetriebs-Chef Fuchs.

Die Feuerwehr

Auf den „gesunden Menschenverstand der Leute, die in den Wald gehen“, setzt indes Freisings Stadtbrandinspektor Anton Frankl: Das Rauchverbot im Wald einzuhalten und keine offenes Feuer zu entfachen, das muss derzeit „oberstes Gebot für alle Waldspaziergänger sein“, meint er. „Denn Feuer in Waldgebieten lassen sich nicht so einfach beherrschen.“ Vor allem die Wasserversorgung sei ein Problem – und die Zugänglichkeit: „Wir müssen mit unseren Fahrzeugen meist auf engen Waldwegen zum Brandherd vorrücken.“ Die größte Herausforderung sei, das Wasser vor Ort zu bringen. „Denn der Wald ist ja nicht gerade mit einem Hydrantennetz durchzogen.“ Aber die gute Ausstattung der Wehr helfe: „Fast jedes Feuerwehrfahrzeug hat Wasser dabei. Die Tanklöschfahrzeuge und Löschgruppenfahrzeuge aus dem Fuhrpark der Freisinger Wehr verfügen über eine Kapazität von 1000 bis 5000 Liter. Trotzdem: „Bei einem Waldbrand ist das nicht mal der Tropfen auf den heißen Stein.“

Ansonsten appelliert Freisings Feuerwehr-Chef an die Wachsamkeit der Bürger: „Gerade jetzt gilt es, die Augen offen zu halten und wenn Flächenfeuer entdeckt werden, sofort der Feuerwehr zu melden.“ Aber in diesem Zusammenhang gelte es auch „genau hinzuschauen“, um Fehlalarmierungen zu vermeiden.

Die Landwirtschaft

Im Westen und Norden gebe es noch keine Probleme mit den bestehenden Kulturen wie Wintergerste, Winterweizen oder auch Raps. „Da haben wir gesunde Bestände“, erklärt BBV-Geschäftsführer Gerhard Stock auf Anfrage. Auch der Aussaat von Mais in den oben genannten Gebieten und dem Stand im Hopfengarten schade die Trockenheit nicht. „Im Gegenteil. Wir haben da weniger Krankheitsdruck auf die Pflanzen.“ Die Landwirte im Süden des Landkreises, also in der Schotterebene, müssen laut Stock jedoch gegen die Trockenheit kämpfen und fleißig bewässern. Denn da habe der „leichte Boden“ nur schlechte Wasserspeicher-Eigenschaften.

Gerhard Stock hofft jetzt auf einen lang anhaltenden Regen, damit sich die Böden vollsaugen können: „Das wäre ideal.“

