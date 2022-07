Chor Anchora in Hochform: Freisinger Publikum erlebt ein musikalisches Wechselbad der Gefühle

Teilen

Rund 1000 Zuhörer erlebten in zwei aufeinanderfolgenden Konzerten in der Camerloher-Aula ein musikalisches Programm, das mit seiner emotionalen Vielfalt niemand unberührt ließ. © Lehmann

Die Chor-Formation Anchora landet mit zwei Konzert am Freisinger Camerloher-Gynasium einen großen Erfolg - und mit außergewöhnlicher Atmosphäre.

Freising – Zweimal an einem Tag die riesige Aula des Camerloher-Gymnasiums zu füllen, was summa summarum rund 1000 Gäste entspricht, schaffen wenige Künstler – die Kultformation Anchora allerdings mit Leichtigkeit. Die Gründe für den enormen Erfolg liegen auf der Hand und wurden am vergangenen Samstag erneut unter Beweis gestellt: Mit ganz viel musikalischem Feingespür im Gepäck standen Künstler auf der Bühne, die mit zauberhaften Interpretationen und ganz viel Verve spürbar eigentlich immer nur eines wollen: sich in die Herzen der Menschen zu singen, um damit die Welt ein wenig besser und heller zu machen.

Es fing schon gut an – und zwar mit versteckten Tönen von „Somebody To Love“ von Queen im Opener, das gewaltig daherkam und wuchtig, kein Ton zu viel und auch keiner zu wenig. Die Bühnen-Dramaturgie von Anchora fein durchdacht und derart perfekt ausbalanciert, dass diese Show „Live 2022“ überall erfolgreich sein könnte, egal, ob nun im Camerloher um 11 Uhr vormittags oder auf dem Broadway um Mitternacht.

Mit viel musikalischem Feingespür sang sich Anchora mit zauberhaften Interpretationen und viel melodiösem Schwung in die Herzen ihres Publikums. © Lehmann

Leuchtend hell

Leuchtend hell wurde es beispielsweise mit der charmanten „Ode an die Weinhalle 2022“, einem Medley durch die deutsche Schlagerwelt – unter anderem mit „Aber bitte mit Sahne“, „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ oder „1000 Mal berührt“. Hit an Hit, ganz wunderbar musikalisch begleitet von der Freisinger Allstar-Band mit Thomas Sedlmeier, Martin Wildfeuer und Daniel Scheffels auf der Rock-Seite und Valérie Siegrist, Anni Berkel, Leonie Herteux, Karla Holm und Tobias Neufeld auf der Symphonie-Seite. Der Abgang vor der Pause beinahe ein Zaubertrick, denn anstatt nur einfach Backstage zu gehen, formierten sich die Künstler im Kreis um die Zuschauer und schufen damit eine unglaublich intime, fast schon zerbrechliche Atmosphäre.

Sprühendes Feuerwerk

Dann „Love 2022“, ein sprühendes Feuerwerk, das alles andeutete, was noch folgen sollte: eine Reise von Elton John zu Queen und wieder zurück, von den beiden Solisten Annika Puchert und Max Nertinger punktgenau auf die Bühne gebracht. Freilich, ohne die nuancierten Arrangements des Freisinger Wonderboys Lukas Maier ist Anchora nicht vorstellbar, ebenso wenig natürlich ohne Mimi Neumair als Chorleiterin. Was allerdings der Chor selbst zu bieten hat, zeigte sich spätestens bei „Liebster Schmerz“ von Flinte, denn die rund 50 Künstler on Stage ließen es hier krachen – und zwar mit einer Chorleistung, die bis auf Herz und Knochen ging und alles vibrieren ließ. Dabei ist es vor allem die Mischung des Programms, die überzeugt und ein Wechselbad der Gefühle auslöst – von strahlend hell bis dunkelgrau, singend von allen Lichtfugen und Gewitterwolken gleichermaßen.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich

Die Solokünstlerin

Auf keinen Fall unerwähnt bleiben darf vielleicht das schönste Stück des Vormittags (und des Abends) – nämlich „Wolken“ von Laura Pflügler, die es auch als Solokünstlerin mit Chorverstärkung auf die Bühne brachte. Diese Ballade, die aufgrund der poetischen Texte derart tief ins Herz schoss, dass die Gänsehaut nicht ausblieb, war ein flirrender Leuchtturm im Konzert von Anchora und zugleich ein mutiger Schritt hin zur hohen Poesie, den man freilich bei einem Chor-Auftritt nicht erwarten würde und gerade deshalb umso wichtiger ist. So war der jüngste Auftritt des Kult-Ensembles in der Gesamtschau vieles gleichermaßen und doch vorwiegend eines: eine fest umarmende Ode an die Liebe.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.