Mutmach-Buch über Alltags-Helden in Freising präsentiert

Helden und Heldinnen des Alltags: (ab 3. v. l.) Reinhard Kastorff, Florian Placher und Sylvia Manhart wurden von Autor Stefan Maier (2. v. l.) porträtiert, das Jutta Ederer (l.) in ihrer Buchhandlung Pustet vorgestellt hat. © Lehmann

Die Autoren Stefan Maier und Jeanette Hagen stellen ihr Werk vor: Ein Buch über Heldinnen und Helden des Alltags.

Freising – Sie engagieren sich für soziale oder ökologische Belange und bereichern die Gesellschaft nachhaltig: 30 Held*innen des Alltags“ – so der Titel – wurden von den beiden Autoren Stefan Maier und Jeanette Hagen in einem „Mutmach-Buch“ porträtiert. Drei von ihnen stellten sich am Donnerstag in der Buchhandlung Pustet vor.

Als Reinhard Kastorff und seine Frau Marianne vor knapp sieben Jahren an einem Morgen im März am Frühstückstisch saßen, sei er an einem Artikel in der Tageszeitung über die damals neu eingerichtete Unterkunft für geflüchtete Menschen im Schlossgut Isareck in Wang „hängen geblieben“, berichtete der Moosburger. „Das schauen wir uns an“, habe er zu seiner Gattin gesagt. Es sei die Zeit gewesen, als der Zustrom vieler hilfesuchender Menschen aus Afrika und Afghanistan gerade begonnen habe. Dass es in der Unterkunft vor allem an Unterstützung in formellen und behördlichen Fragen gefehlt habe, das sei ihm gleich aufgefallen.

Kastorff: Es ist gut, wenn man beide Seiten kennt

An dem Satz, den Bundeskanzlerin Angela Merkel damals so selbstbewusst gesagt habe „Wir schaffen das“, habe der „zweite Teil des Halbsatzes“ gefehlt, erinnerte sich Kastorff. „Und wo uns was im Wege steht, muss es überwunden werden“, hätte es eigentlich weiter heißen müssen. Und das habe er getan.

Als pensionierter Beamter habe er jetzt „auf der anderen Seite des Schreibtisches“ gestanden, immer mit einem seiner Schützlinge. „Heute weiß ich, dass es gut ist, wenn man beide Seiten kennt“, sagte Kastorff. Immer wissend, dass der Staat nicht alles leisten könne, was man von ihm verlange.

Auch Stefan Maier betonte, dass es die ehrenamtliche Hilfe vieler brauche. Die Hilfe „vieler kleiner Menschen, die an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, um das Gesicht der Welt zu verändern“, zitierte der Autor ein afrikanisches Sprichwort. Eine seiner Protagonistinnen habe er in Freising kennen gelernt: Sylvia Manhart. Ein „cooles“ Produkt habe diese entwickelt, um „die Welt ein bisschen sauberer zu halten“.

Auslöser war der Dokufilm Plastic Planet

Der Dokumentarfilm „Plastic Planet“ von Werner Boote sei Auslöser gewesen für ihr Start-Up-Unternehmen: „minouki“, Heft- und Büchereinbände aus Papier.

Eine umweltfreundliche Alternative, die Sylvia Manharts Kinder zunächst für „voll uncool“ gehalten hätten. Es habe Kraft gekostet, die Kinder zu überreden, ihre Schulsachen mit einem Papier einzuschlagen. Erst als die Kinder strahlend aus der Schule zurück kamen, weil sie die Lehrer gefragt hätten, wo es denn solche Heftumschläge zu kaufen gebe, habe sie sich entschlossen, nicht mehr „am Küchentisch“ zu falten.

Mit dem Münchner Studierenden Florian Bacha wurde ein junger Mann vorgestellt, der sich ganz in der Umweltbewegung verortet hat. „Wie kann es sein, dass nur relativ wenige Menschen für die globale Klimakrise verantwortlich sind, aber nahezu alle Menschen darunter zu leiden haben?“, lautete seine Frage. Er organisiere sich in der Klimaschutz-Initiative „Greenpeace“, erzählte er, habe bereits an mehreren Aktionen mitgewirkt.

Warum Greenpeace? Weil sich die Aktivisten für den Erhalt der Erde einsetzten, betont der junge Mann. Bereits als Kind sei er fasziniert gewesen, von dem Planeten, der „als kleiner Stein durchs Weltall fliegt“.

Maria Martin

Gut zu wissen Das Buch „Held*innen des Alltags“, ist ein Non-Profit-Produkt und im oekom Verlag München erschienen. Preis: 26 Euro.

