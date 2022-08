Nach 35 Jahren: Gabi Dworsky verlässt Freisinger Sebaldhaus

Unermüdliches Engagement

Gabi Dworsky geht in den Ruhestand, kehrt dem Sebaldhaus Freising den Rücken. Die Erzieherin mit Leib und Seele hinterlässt eine große Lücke.

Freising - Wer kennt sie nicht, die Geschichten um Robin Hood und seine tollkühnen Gesellen im Sherwood-Forrest? Heuer dürfen die Freisinger Ferienkinder dank dem Sebaldhaus-Team in diese magische Welt am Abenteuerspielplatz eintauchen – eine Welt, die von den engagierten Kräften der Stadtjugendpflege wieder mal mit ganz viel Herzblut und Detailliebe auf die Beine gestellt worden ist. Während am vergangenen Freitag um die 150 Kids spannende Turniere abhielten, sich als Gaukler versuchten oder in die Rolle des Bruder Tuck schlüpften, hat sich das FT mit der Sebaldhaus-Leiterin Gabi Dworsky unterhalten. Zum Oktober dieses Jahres wird Dworsky nämlich in den Ruhestand gehen – für die Stadtjugendpflege ist das vor allem eines: „ein schwerer Verlust.“

„Das steht immer noch“, erklärte Dworsky beim Rundgang über das Areal und deutete auf die Lehmhütte im Zentrum. „Die ist für unser allererstes Thema ,Dritte Welt‘ entstanden, zusammen mit den Kindern – Ende der 1980er Jahre“, erzählt Dworsky, die auch an diesem Freitag wieder mal alle Hände voll zu tun hatte. „Gabi, Gabi, Gabi!“ schallte es nämlich aus jeder Ecke und bewies vor allem eines: Dworsky ist nicht nur eine Erzieherin mit Leib und Seele, sondern hat auch immer einen sehr guten Draht zu ihren Schützlingen und wird nach wie vor für ihre patente und zugewandte Art von den Kindern innig geliebt.

„Ich bin seit 1986 hier und hab das Sebaldhaus und den Spielplatz irgendwie geerbt“, erzählte Dworsky. Schnell hatte sie dann auch mit den inzwischen legendären Sommerthemen angefangen – von einem echten Zirkus auf dem Spielplatz, über Indianer-Wochen mit Tipis und Tänzen von echten indigenen Volksgruppen bis zu einem Märchenzirkus und einer Westernstadt. „Früher habe ich dann auch noch große Feste veranstaltet, zum Beispiel ein Afrika-Fest – da kamen dann bis zu 600 Leute“, erinnert sich die 66-Jährige in ihrer Rückschau. Was sich im Laufe der Jahre verändert hat: „Es werden mehr Kinder: Früher hatten wir vielleicht 80 hier, jetzt müssen wir es auf 150 begrenzen.“ Über die Kids lässt sie aber nichts kommen: „Die Kinder haben sich gar nicht verändern, sie wollen hier einfach nur Spaß haben!“

„Was soll ich sagen, die Gabi hat ihr ganzes Herzblut immer hier reingesteckt“, lobte der Leiter der Stadtjugendpflege, Stefan Memmler, und weiter: „Ihre Ideen waren immer wild und ausgefallen – die Gabi ist halt etwas ganz Besonderes!“

„Ich wollte unbedingt Gabis letzte Sommerspiele mit ihr verbringen“, erzählte die gebürtige Kirchdorferin Kerstin Abstreiter, die schon länger in der Schweiz lebt und extra für Dworsky angereist war. Abstreiter, die im künstlerischen Bereich tätig ist und beim Freisinger Robin Hood-Festival dem Nachwuchs das Bogenschießen beibringt, hat von einem Sebaldhaus-Praktikum als 25-Jährige sehr profitiert. „Ohne die Gabi wäre ich heute nicht, was ich bin. Sie war und ist einfach mein Guru!“, so Abstreiter deutlich berührt vom Abschied einer Freisinger Institution.

+ Diana Küchler ist ab Oktober die neue Leiterin des Sebaldhauses. © privat

Ab Oktober wird dann die aktuell noch stellvertretende Leitung Diana Küchler die Nachfolge von Dworsky antreten – für sie durchaus ein schweres Erbe. „Es ist eigentlich ganz einfach: Die Gabi ist das Herz vom Sebaldhaus“, so Küchler über die Leistungen der Ausnahme-Erzieherin.

„Wir waren halt immer das Sebaldhaus-Trio“, erzählte Sabine Pueffel, die zusammen mit Dworsky und Küchler über Jahre die Geschicke des Abenteuerspielplatzes gelenkt hat – freilich mit ganz viel engagierten Kräften an ihren Seiten. Was sie „ihrer Gabi“ unbedingt sagen möchte: „Für mich ist das ein ganz großer und sehr schmerzhafter Verlust!“

Davon, dass die Gründerin des Abenteuerspielplatzes in jener Form, wie ihn die Freisinger heutzutage lieben und schätzen, schon bald in Ruhestand gehen wird, ist allerdings nichts zu spüren. Denn auch am Freitag war sie natürlich für alle da, ob Groß oder Klein – auf der Suche nach verschossenen Pfeilen und verlorenen Gummibärchen mit ganz viel Zuwendung und Verständnis in Herz und Seele.

Richard Lorenz

