Nach 40 Jahren ist Schluss: Holz König in Haindlfing schließt

Vier Jahrzehnte lang gestalteten Gerhard Schranner und sein Team Möbel nach individuellen Wünschen der Kunden. Jetzt geht Schranner in den Ruhestand. © Lehmann

40 Jahre lang gestalteten Gerhard Schranner und sein Team von Holz König Möbel nach individuellen Wünschen der Kunden. Jetzt geht Schranner in den Ruhestand.

Haindlfing – 40 Jahre lang gestalteten Gerhard Schranner und sein Team Möbel nach individuellen Wünschen der Kunden. In seiner Schreinerei Holz König in Haindlfing verarbeitete der Diplom-Designer und Schreiner nur Massivholz. Jetzt geht Schranner in den Ruhestand.

Ein Einzelbetrieb

Mit Hobel und Stemmeisen an einem Stück arbeiten: So wird die Arbeit eines Schreiners im Fernsehklassiker „Pumuckl“ dargestellt. Diese Idylle ist in Schreinerbetrieben heute nicht mehr zu finden. Doch Schranner, der Holz König in den 80er Jahren gemeinsam mit Architekt Holger König und Schreiner Udo Rupp aufgebaut hat, ist dem Image eines solchen Einzelbetriebes immer ein kleines Stückchen weit treu geblieben. Wo in anderen Betrieben CNC-Maschinen Löcher in die Bretter fräsen, so hat diese Art der Digitalisierung der handwerklichen Arbeit bei Holz König noch nicht Einzug gehalten. „Jeder Mitarbeiter wurde bei uns auf jedes Werkstück geschult ist“, so der 69-Jährige. Altes Schreinerwissen sollte so erhalten bleiben. Das spiegelt sich auch in der Werkstatt wieder, die Schranner mit seinen früheren Partnern im ehemaligen Kuhstall eines einstigem Hofs in Haindlfing eingerichtet hat.

Die Aufbauphase

Rund zehn Jahre habe die Aufbauphase gedauert, erinnert sich der Inhaber. Bandsäge, Breitbandschleifmaschine oder Dickelhobelmaschine: Viele der Werkzeuge seien „alt“, so Schranner. Was nicht hieße, dass sie deswegen weniger funktionell seien. Im Gegenteil: Viele Handwerker würden sich heute wieder auf deren Qualität besinnen.

Stammkunden schätzten die Nachhaltigkeit, mit der in Haindlfing gearbeitet wurde. „Eine Familie aus der Region hat sich nach und nach ihr Wohnhaus komplett mit Stücken vom Holz König ausstatten lassen“, erzählt Schranner. Verarbeitet wurde qualitativ Hochwertiges: Hölzer aus Apfel-, Zwetschgen- oder Kirschbäumen etwa, oder das Holz der seltenen Elsbeere. Laden- oder Büroeinrichtungen in München seien in Haindlfing hergestellt worden, in erster Linie habe man jedoch für den Endverbraucher produziert. Beliebt gewesen seien die Kunsthandwerkermärkte.

Die Tradition lebt weiter

Weitergeführt wird der Betrieb in Haindlfing nicht. Sebastian Rupp werde jedoch als Nachfolger die Tradition der Firma in seiner Werkstatt in Attenkirchen weiterleben lassen, verrät Schranner. Ein ehemaliger Lehrling sei das gewesen. Apropos Ausbildung: Auch die wurde bei Holz König groß geschrieben. 25 Auszubildende sei in Haindlfing „persönlicher Entwicklungsraum“ gewährt worden, wie das der Ruheständler in spe ausdrückt. Denn auch das sei wichtig. Beim Wettbewerb „Holz aus Bayern“ sei der Betrieb wiederholt als Sieger hervorgegangen.

Gut zu wissen Der Abverkauf der Ausstellungsstücke von Holz König erfolgt nach telefonischer Absprache. Beginn am Montag, 24. April, 9 bis 17 Uhr. Am Freitag, 28. April findet auf dem Gelände von Holz König von 10 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt, bei dem alle noch vorhandenen Gegenstände, Hölzer und Kleinteile veräußert werden. Die Adresse lautet: Holz König, Am Küchenfeld 1, 85254 Freising, Tel. (08167) 8323, info@holzkoenig.de

