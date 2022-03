Nach Corona-Pause: Klinikum Freising öffnet wieder seine Schulstation

Stellvertretend für alle Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Schulstation nahm die erste Schicht symbolisch die Stationsschlüssel von der stellvertretenden Stationsleiterin Luise Wengert (2. v. r.) in Empfang. Weiter (v. l.): Kathrin Soporowski, Amelie Mitterer, Noah Zaczek, Evelin Kovacs, Ludwig Gerhäuser und Lioba Biswas. © Klinikum

Nach zwei Jahren Corona-Pause: Der Examenskurs für Pflegekräfte am Klinikum Freising kann sich wieder in der Praxis bewähren.

Freising – Nach zweijähriger Corona-Pause war es am vergangenen Freitag endlich wieder so weit: 19 Schülerinnen und Schüler des Examenskurses der Berufsfachschule für Pflege des Klinikums Freising übernahmen für zehn Tage die gesamte Organisation einer Krankenstation in eigene Regie. Sie können in dieser Schulstation so ihr erlerntes Wissen anwenden und viel Praxiserfahrung sammeln“: Das meldet Klnikumssprecher Sascha Alexander.

Die Aufgaben

Alexander weiter: „Jetzt heißt es, eine voll belegte Krankenstation des Klinikums pflegerisch und organisatorisch rund um die Uhr im Griff zu haben. Die Aufgaben reichen entsprechend von der Verwaltung der Dienstpläne über jede Menge Dokumentation und Datenerfassung bis hin zur täglichen pflegerischen Versorgung aller Patienten und der Zusammenarbeit mit den Ärzten. Während dieser Zeit müssen sie sich auch um ihre jüngeren Kolleginnen und Kollegen aus dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr kümmern und sind für die ebenfalls in Ausbildung befindlichen Pflegefachhelferinnen udn -helfer verantwortlich.“

Das heißt laut Alexander: „Alle Abläufe im Blick haben, ansprechbar sein und bei Bedarf selber helfen – ganz wie im normalen Stationsbetrieb.“

Die Begleitung

Begleitet würden die Schülerinnen und Schüler auf der Station „von speziell geschulten Pflegekräften, den sogenannten Praxisanleitern“. Diese hielten sich jedoch „ebenso wie die Lehrer der Berufsfachschule und die regulären Pflegekräfte im Hintergrund und sollen nur eingreifen, wenn es Fragen und Probleme gibt“.

„Für unsere Schülerinnen und Schüler ist die Schulstation im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung eine Herausforderung und große Chance zugleich: Sie arbeiten nicht nur mit, sondern tragen schon ein Stück Verantwortung“, sagt Eva Gall, Leiterin der Berufsfachschule für Pflege der Klinikum Freising GmbH. „Deshalb ist die Schulstation eine gute Vorbereitung auf das Examen und ein großer Schritt in den späteren Berufsalltag.“

Großer Zuspruch

Seit 2016 findet dieses wichtige und längst nicht in allen Krankenhäusern gebotene Ausbildungsmodul auf der allgemeinchirurgischen Station B 3 im Klinikum statt. Alexander: „Bislang mit großem Zuspruch auch seitens der Patienten, die im Vorfeld informiert und gefragt worden waren.“ „Umso trauriger“ sei es daher gewesen, dass die Schulstation 2020 und 2021 wegen der Pandemie geschlossen bleiben musste. „Die Schulstation hat sich zum festen Ausbildungsbestandteil entwickelt, der von allen Berufsgruppen getragen wird“, sagt Maren Kreuzer, Geschäftsführerin der Klinikum Freising GmbH. „Dafür danke ich dem Lehrerteam sowie der pflegerischen und ärztlichen Leitung der Station B3. Und unseren Schülerinnen und Schüler wünsche ich neben lehrreichen Tagen viel Spaß bei ihrer wichtigen Arbeit.“

