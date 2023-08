Nach der Sparkassen-Hochzeit vor einem Jahr: Vorstand zieht positive Bilanz

Wollen erfolgreich in die Zukunft gehen: (v. l.) Vorstandsvorsitzender Johann Kirsch, die Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Langauer und Manuela Radspieler sowie Landrat Helmut Petz als Verwaltungsratsvorsitzender. © Sparkasse

Vor einem Jahr fusionierten die Sparkassen in Freising und Moosburg: Jetzt zieht der Vorstand Bilanz.

Freising/Moosburg – Vor gut einem Jahr haben sich die Sparkasse Freising und die Stadt- und Kreissparkasse Moosburg zusammengeschlossen – zur Sparkasse Freising-Moosburg. Welche Veränderungen die Fusion für Mitarbeiter wie Kunden mit sich gebracht hat und worauf die Sparkasse ihren Fokus in Zukunft setzen will, erklären Landrat Helmut Petz als Verwaltungsratsvorsitzender sowie drei Vorstandsmitglieder Johann Kirsch, Manuela Radspieler und Dr. Michael Langauer im FT-Interview.

Seit gut einem Jahr machen die beiden Sparkassen gemeinsame Sache. Welche Vorteile ergeben sich daraus?

Petz: Die Gründe für die Fusion waren größere Gestaltungsspielräume in allen Bereichen. Außerdem können wir als größere Sparkasse auf die Herausforderungen der allgemeinen geldpolitischen Lage, auf sich verändernde Kundenanforderungen sowie auf die zunehmende Regulatorik besser reagieren. Mit einer Bilanzsumme von fast drei Milliarden Euro liegt die fusionierte Sparkasse nun im stabilen Mittelfeld der bayerischen Sparkassen.

Und wie sieht es insbesondere für den Standort Moosburg aus?

Radspieler: Wichtig war und ist, dass die persönlichen Ansprechpartner vor Ort bleiben. Mit unseren Geschäftsstellen bleibt die dezentrale Aufstellung der örtlich stark verwurzelten Sparkasse nachhaltig gefestigt. Dies gilt auch für die bisherigen Standorte der Sparkasse Moosburg. Speziell in der Niederlassung Moosburg bleiben für unsere Kunden wichtige Ansprechpartner wie die Firmenkundenberatung, die Immobilien-Finanzierung und Immobilien-Vermittlung oder auch die Versicherungsspezialisten erhalten. Und außerhalb der Öffnungszeiten erhalten die Kunden einen zusätzlichen Service durch unser Kunden-Servicecenter.

Was hat sich durch die Fusion für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geändert?

Kirsch: Es ist wichtig, das Selbstverständnis der neu fusionierten Sparkasse Freising Moosburg zu stärken und weiterzuentwickeln – sowohl für die Kundinnen und Kunden, als auch für die Kolleginnen und Kollegen. Wir möchten ein zuverlässiger Arbeitgeber sein, der auch bei Problemen an der Seite seiner Angestellten steht. Wichtig sind Beständigkeit und Stabilität – gerade in Krisenzeiten. Denn nur wenn unsere Mitarbeitenden von unserer gemeinsamen Aufgabe überzeugt sind, können wir die Sparkassen-Erfolgsgeschichte weiterschreiben.

Welche Perspektiven gibt es durch die veränderten Strukturen?

Langauer: Die Perspektiven und das Ziel der „neuen“ Sparkasse sind, auch in Zukunft Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Wir wollen nicht nur ein zuverlässiger Arbeitgeber sein, sondern auch ein verlässlicher Partner für unsere Kunden. Das bedeutet, dass wir in strategischen Finanzgesprächen unseren gewerblichen Kunden zeigen, welche Finanzierungspotenziale und Chancen bestehen und wie dadurch der Unternehmenswert weiter gehoben werden kann. Denn gesunde und wachsende Unternehmen unterstützen und sichern wiederum den regionalen Arbeitsmarkt. Dadurch sichern wir auch unmittelbar die Arbeitsplätze innerhalb der Sparkasse. Das Motto für die nächsten Jahre lautet: „Gemeinsam, mit gebündelten Kräften, für die gesamte Region.“

Welche Veränderungen hat der Zusammenschluss für die Kundschaft?

Petz: Seit der Fusion können wir unseren Kundinnen und Kunden eine einheitliche Beratungs- und Service-Qualität anbieten. In 13 Geschäftsstellen stehen über 150 Kolleginnen und Kollegen für das persönliche Gespräch bereit. Zusätzlich kümmern sich 20 Kolleginnen und Kollegen im Kunden-Servicecenter um die telefonischen Fragen und Anliegen. Ergänzend zum persönlichen Kontakt kommen die verschiedenen Einrichtungen wie Geldautomaten, Live-Service-Stelen oder Münz-Einzahlungsautomaten und mehr. Unser Ziel ist, dass die Kunden ihre Sparkasse immer gut erreichen können. Ganz besonders wichtig ist mir, dass die Kunden auch in Zukunft im Mittelpunkt stehen. Meine Vision ist eine Sparkasse, die ihren Kunden in allen Finanzangelegenheiten zur Seite steht und die Bürgerinnen und Bürger, die heimische Wirtschaft, das Handwerk, den Handel, die freien Berufe, die Landwirtschaft und die Industrie mit Geld und finanzwirtschaftlichen Leistungen sowie kompetenten Beratungsangeboten versorgt.

Was raten Sie den Kunden in den aktuell unsicheren Zeiten?

Kirsch: Viele Anlegerinnen und Anleger sind verständlicherweise verunsichert: Die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren verändert, und die Inflationsraten sind eine große Herausforderung. Selten sind die Zinsen in Deutschland in so kurzer Zeit so stark gestiegen wie in den letzten Monaten. Die Vergangenheit hat aber immer wieder gezeigt, dass Marktreaktionen wie Inflation und Zinsanstieg vorübergehend sind und in Krisen am Kapitalmarkt auch Chancen entstehen können. Für Sparer heißt das, dass es endlich wieder Zinsen für Sparanlagen gibt. Das ist aber noch keine Rückkehr zu den „guten alten Zeiten“. Denn der aktuelle Zins für Sparanlagen kann die hohe Inflation nicht ausgleichen.

Was bedeutet das für Anleger?

Langauer: In jedes gut strukturierte und ausgewogene Vermögen und in jede Altersvorsorge gehören neben verzinsten Anlagen auch Sachwerte wie Aktien oder Immobilien. Besonders wichtig ist dabei, auf einen ganzheitlichen, bedarfsorientierten Beratungsansatz zu achten. Denn die Wünsche und Bedürfnisse eines jeden Einzelnen sind individuell. Das regelmäßige Gespräch mit den Beratern ist daher unerlässlich. Das ist grundsätzlich bei jeder Marktlage von Vorteil – in der aktuellen Situation jedoch meiner Ansicht nach unerlässlich.

Die Zinssteigerungen belasten momentan die Immobilien-Finanzierungen. Was raten Sie in diesem Fall?

Radspieler: Viele Kunden beschäftigt momentan die Frage, wie man sich vor einem weiteren Anstieg der Baufinanzierungszinsen schützen kann. Clever handelt, wer nicht abwartet, sondern sich rechtzeitig über die Möglichkeiten der Zinssicherung erkundigt. Und auch für eine energetische Sanierung, die zunehmend zum Thema wird, bieten Geldinstitute interessante Finanzierungsmöglichkeiten. (ft)