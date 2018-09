Nach Gespräch mit OB: Freisinger Stand-up-Paddler ziehen weiter

Eigentlich wollte Armin Ammer eine Verleihstation für Stand-up-Paddler am Pullinger Weiher eröffnen. Doch Stadt und Naherholungsflächenverein haben etwas dagegen. Nun zieht Ammer die Konsequenzen.

Freising– Stehpaddel-Verleiher Armin Ammer will sich Richtung Erding orientieren. Seit Monaten kämpft er dafür, eine Verleihstation für Stand-up-Paddles (SUP) am Pullinger Weiher aufzubauen (wir haben berichtet). Doch die Stadt Freising und der Münchner Erholungsflächenverein, dem der Freisinger See gehört, verbietet das Vorhaben: „Gewerbliche Leistungen“ seien dort verboten.

Nun hatte Ammer ein Gespräch mit Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher: „Er hat gesagt, dass ihm da auch die Hände gebunden sind, denn der Erholungsflächenverein ist ja für den Pullinger See zuständig“, sagt Ammer. Und: „Mich wundert es, dass sich Landrat Hauner zu dieser ganzen Sache noch nicht eingeschaltet hat, er ist ja im Vorstand vom Erholungsflächenverein.“

Der Freisinger OB wiederum sagte zu Ammer, dass er sich bezüglich des SUP-Verbots am Pullinger Weiher nochmals im Januar melden solle, aber Ammer erklärt: „In der Winterzeit werden wir mal nach Seen in Richtung Erding schauen, in Freising gibt’s ja nicht mehr viele Möglichkeiten für uns.“