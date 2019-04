Nach Notre-Dame-Katastrophe: Wie gefährdet ist der Dom von Freising?

Der Dom von Freising hat immerhin Rauchmelder. Allerdings gäbe es trotzdem einige Herausforderungen in einem Katastrophenfall wie Notre-Dame. Der Brandinspektor nennt sie.

Freising – Plötzlich ruft einer der Kameraden: „Notre-Dame brennt.“ Anton Frankl sitzt gerade bei der Dienstbesprechung im Feuerwehrhaus, als er davon erfährt, dass die Kathedrale in Paris in Flammen steht.

Sofort muss der Brandinspektor an die Kollegen denken, die gegen das Feuer ankämpfen. „Das erste, was mir in den Sinn gekommen ist, war: Oh, Kameraden, da habt ihr ein Problem.“ Frankl war selbst schon in Notre-Dame. „Ich weiß daher, wie beengt die Verhältnisse dort sind. Im Fernsehen hat man gesehen, dass die Feuerwehrleute mit ihren Drehleitern auch nicht optimal in Stellung gekommen sind.“ Umso höher sei es zu bewerten, was die Einsatzkräfte geleistet hätten.

Auch Marc-Aeilko Aris ist betroffen, als er von dem Unglück in Paris erfährt. „Es ist immer furchtbar, wenn Kirchen brennen“, sagt der Freisinger Domrektor. „Das ist nicht nur für Gläubige bedrückend, sondern für viele Menschen mehr. Denn Bauwerke wie die Pariser Kathedrale seien Wahrzeichen, die für die ganze Bevölkerung identitätsstiftend seien. Aris ist daher überzeugt, dass gerade ein Feuer im Freisinger Dom die Einheimischen tief treffen würden. „Viel mehr Freisinger haben den Dom in ihrem Herzen, als zum Gottesdienst kommen.“

Dom von Freising: Wie wahrscheinlich ist die Notre-Dame-Katastrophe dort?

Deshalb kam Aris auch sofort das Freisinger Wahrzeichen in den Sinn, als er die Bilder in Paris sah. „Da habe ich sofort an die Verantwortung gedacht, die ich für unser Gebäude haben.“ Noch unwohler wurde dem Domrektor, als herauskam, dass der Brand in Notre-Dame wohl durch Handwerksarbeiten im Dachstuhl entstanden sei. Denn auch der Dachstuhl im Freisinger Dom ist aus Holz gefertigt – im Gegensatz etwa zum Kölner Dom, dessen Dachstuhl eine Stahlkonstruktion ist. Und auch auf dem Domberg sei man im Moment von Baustellen umgeben, betont Aris: „Die Bedingungen und Gefahren bei uns sind derzeit sehr ähnlich.“

Für den Brand des Freisinger Doms ist die Feuerwehr Freising grundsätzlich gewappnet. Wie Frankl berichtet, existiert ein genau für diesen Extremfall ausgelegter Notfallplan. „Wir sind aber nicht nur theoretisch vorbereitet“, betont er. „Wir haben diesen Einsatz auch bereits wiederholt geübt.“

Ein Vorteil: Das jahrhundertealte Bauwerk ist mit einem Alarmsystem ausgestattet. „Der Dom ist einer der wenigen Kirchen, die über eine Brandmeldeanlage verfügen“, betont Frankl. Sie schlägt an, sobald ein Entstehungsfahrzeug ausbricht. „Es ist wichtig, dass die Einsatzkräfte so schnell wie möglich ausrücken. Denn der Faktor Zeit ist bei einem Brand von großer Bedeutung.“

Die Feuerwehr Freising besitzt auch die notwendigen Fahrzeuge, die über die beengten Wege überhaupt auf den Domberg gelangen können. „Bei jeder Ausschreibung für ein neues Fahrzeug achten wir darauf, dass es von der Größe her so beschaffen ist, dass es durch den Torbogen kommt“, erklärt Frankl.

Dom von Freising in Gefahr? Wie kommt das Löschwasser auf Domberg

Die größte Herausforderung, denen die Einsatzkräfte gegenüber stehen, ist jedoch eine andere, wie der Brandinspektor berichtet: „Wie bringen wir Löschwasser rauf auf den Domberg?“ Doch selbst für dieses Problem hat die Feuerwehr bereits eine Lösung gefunden. Der Notfallplan, der extra für einen Brand auf dem Mons doctus ausgearbeitet, sieht vor, dass das dringend benötigte Wasser über lange Schlauchleitungen nach oben befördert wird, und zwar sowohl über die Obere wie auch über die Untere Domberggasse. Auf beiden Seiten ziehen Saugstellen Löschwasser aus der Moosach – die eine befindet sich am Wörth, die andere nahe des Mercur-Hotel. „Zudem gibt es eine Steigleitung, die hinter dem Asam beginnt, und über die Wasser direkt in den Dom gepumpt wird“, erklärt Frankl.

Vor dem schlimmsten Fall aber ist die Feuerwehr laut Frankl nicht gefeit: vor einem Blitzschlag. „Fast jeder Brand fängt klein an und lässt den Einsatzkräften etwas Zeit zum Reagieren“, sagt er. „Wenn der Blitz einschlägt, geht es aber gleich richtig rund.“ Immer mit der Gefahr dann auch, dass das Feuer sofort auf die Nachbargebäude übergreift.

Und noch eine Entscheidung möchte Frankl ungern treffen. Schicke ich die Kameraden noch ins Gebäude? Denn je näher man drankommt, umso effektiver lässt sich Feuer bekämpfen. Aber die Gefahr, dass etwas einstürzt, oder Glocken runterkommen, wäre riesengroß.“

Um eine Aufgabe beneidet der Brandinspektor seine Kollegen in Paris ganz und gar nicht: eine Entscheidung darüber zu treffen, Einsatzkräfte in die brennende Kirche zu schicken oder nicht. „Auf der einen Seite kann ein Feuer umso effektiver bekämpft werden, je näher man rankommt. Aber die Gefahr, dass Türme einbrechen oder tonnenschwere Glocken runterstürzen, ist natürlich riesig.“