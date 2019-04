Nach Schneekatastrophe: 1300 Einsatzkräfte werden als „Schneehelfer“ ausgezeichnet 

1300 Frauen und Männer aus dem Kreis Freising waren im Januar bei der Schneekatastrophe in Südbayern im Einsatz. Ihnen wird nun die Auszeichnung „Schneehelfer“ verliehen.

Freising– „Wir haben bewiesen, dass wir zur Stelle sind, wenn wir gerufen werden.“ Diese Worte des Lobes von Landrat Josef Hauner richten sich an alle Helfer aus dem Freisinger Landkreis, die bei der Schneekatastrophe im Januar in den betroffenen Gebieten im Süden Bayerns im Einsatz waren. Die Auszeichnung „Schneehelfer“ des Bayerischen Ministerpräsidenten und des Bayerischen Innenministers überreichte Hauner nun in einer Feierstunde im Landratsamt den Führungskräften des BRK, des THW und der Feuerwehren. Die entsprechenden Ehrennadeln erhalten alle Helfer des Landkreises und werden demnächst verteilt.

Als Schneehelfer hatten rund 1300 Feuerwehrleute des Landkreises Freising überlastete Dächer im Kreis Traunstein von den weißen Massen befreit und sie so vor dem Einsturz bewahrt. Im Berchtesgadener Land hatten 42 Freisinger THW-Kräfte mit spezieller Abstütztechnik dafür gesorgt, dass eine Klinik weiterbetrieben werden konnte. „So mussten die Patienten nicht ihre Zimmer räumen“, berichtete Marco Eisenmann von der ebenfalls erfolgreichen Aktion. Eine Notunterkunft mit 800 Betten im Landkreis Miesbach hatten die etwa 40 Helfer des BRK Freising errichtet.

+ Engagierter Einsatz: Die Führungskräfte der beteiligten Hilfsorganisationen nahmen die Ehrennadeln entgegen, die nun an alle Helfer verteilt werden (v. l.): Stefan Wythe (BRK-Kreisbereitschaftsleiter Freising), Landrat Josef Hauner, Andreas Binner und Marco Eisenmann (THW Freising), Kreisbrandrat Manfred Danner, Kreisbrandinspektor Helmut Baur, Stadtbrandinspektor Anton Frankl, Kreisbrandinspektor Rudi Schindler, Kreisbrandinspektor Helmut Schmid und Feuerwehrsachbearbeiter Florian Brunnbauer. © Landratsamt

„Wir hätten sogar noch mehr Freiwillige gehabt, um zu helfen“, sagte BRK-Kreisbereitschaftsleiter Stefan Wythe. Die Vertreter der verschiedenen Hilfsorganisationen nutzten das Zusammentreffen im Landratsamt gleich auch zum fachlichen Austausch. Wie kurzfristig das BRK in der Lage sei, Notunterkünfte zu errichten, wollte etwa Kreisbrandrat Manfred Danner mit Blick auf den eigenen Landkreis wissen, falls diese einmal notwendig seien. Spontan sei dies immer möglich, sicherte Wythe zu. Langfristige Einsätze hätten aber eine ganz andere Dimension.

Landrat Josef Hauner zeigte sich froh darüber, dass alle Helfer ohne schwerere Verletzungen zurückgekehrt waren und dankte den 1300 Frauen und Männern für ihre ehrenamtliche Leistung, aber auch den Familienangehörigen und Arbeitgebern für deren Unterstützung. ft