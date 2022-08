Geschädigte einfach stehen gelassen: Unbekannter SUV-Fahrer fährt nach Unfall davon

Die Polizei Freising sucht nach dem Fahrer einen weißen SUV. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Erst rammte er in Lerchenfeld den Opel einer 62-Jährigen, dann fuhr der Fahrer eines weißen SUV weiter. Jetzt sucht ihn die Freisinger Polizei.

Freising - Wie die Polizei meldete, wollte eine Frau (62) am Montag gegen 13 Uhr in Freising an der Kreuzung zur FS 44 in Richtung Hallbergmoos abbiegen und war daher mit ihrem Pkw auf der Linksabbiegespur unterwegs. Da zog plötzlich der Fahrer des SUV von der Geradeausspur nach links und kollidierte mit dem Opel.

Unschöne Überraschung

Beide Beteiligten verständigten sich an der Ampel darauf, rechts ran zufahren, um die Daten auszutauschen. Der Mann fuhr jedoch weiter. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise: „Wer Angaben zum Unfall machen kann, meldet sich bei der PI Freising unter Tel (0 81 61) 5 30 50. ft

