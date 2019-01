Nachbarn haben Einwände: 140 Seiten Kritik an Schul-Plänen für Freisinger Stein-Areal

Für das Neubauprojekt von zwei Schulen im Stein-Areal muss der Bebauungsplan geändert werden. Dazu konnten Einwände abgegeben werden. Das Ergebnis: 140 Seiten Kritik an den Plänen.

Freising – Dass im südöstlichen Eck des Stein-Areals zwei Schulen gebaut werden, ist seit vielen Jahren bekannt. Freilich: Die vor einigen Jahren genehmigten Pläne erfordern es, dass der Bebauungsplan etwas geändert wird. Dazu konnten dann Träger öffentlicher Belange und auch Anlieger und Anwohner ihre Stellungnahmen und Einwände abgeben.

Im Fall der Stein-Schulen waren das sage und schreibe 140 Seiten Einwände, mit denen sich vor allem künftige Nachbarn zu dem und über das Projekt Anmerkungen machten und kritisch äußerten: Die Schallimmissionen durch die Sportstätten, der zu erwartende Verkehr, der Baumbestand, und, und, und – viele Punkte wurden (meist übereinstimmend) in den 17 Schreiben privater, oft genug bereits anwaltlich vertretener Anwohner aufgeführt.

Und weil die Freisinger Stadtverwaltung keine Fehler machen und keine Versäumnisse begehen wollte, wurden in der Planungsausschuss-Sitzung vergangene Woche alle Schreiben relativ detailliert vorgestellt, behandelt und die Antworten der Stadtverwaltung dazu verlesen, bevor dann die Stadträte die entsprechenden Beschlüsse fassten.

Wie das so üblich ist, gab es von Seiten der Stadträte keinerlei Diskussionen darüber, was die einzelnen Fachbehörden der Stadt als Stellungnahme formuliert und als Beschluss vorgeschlagen hatten. Und bei diesem Tagesordnungspunkt hatten die Stadträte in der Sitzung erst recht kaum die Motivation, sich über einzelne Punkte noch ausführlich zu unterhalten. Denn: Die Behandlung der Einwände dauerte von 14.20 bis 17.50 Uhr. Dreieinhalb Stunden. 210 Minuten.

Am Ende stand dann ein Gesamtbeschluss, der nicht unbedingt Gutes verheißt: Nur wenige Änderungen wurden vorgenommen, trotzdem muss der Bebauungsplan neuerlich öffentlich ausgelegt werden und es sind nochmals Stellungnahmen und Einwände möglich.

Der Planungsausschuss des Stadtrats wird sich also erneut damit befassen dürfen. Vielleicht werden einige Einwände weniger geäußert werden, weil laut der Schallberechnung schon jetzt klar ist, dass eine „wohngebietsverträgliche Nutzung“ der beiden Außenspielfelder zwar möglich ist, ab 20 Uhr allerdings der Betrieb eingeschränkt werden muss: Da dürfte dann (bis 22 Uhr) nur noch die Nutzung eines Platzes (entweder des Rasenspielfeldes oder des Hartplatzes) möglich sein.