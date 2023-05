Tiefe Trauer um BLSV-Kreischef: „Flo“ Warmuth hat den Kampf gegen den Krebs verloren

Nachruf

Nicht nur die Sportler im Landkreis Freising nehmen Abschied von einem besonderen Menschen: Florian Warmuth. Der BLSV-Kreischef starb im Alter von 49 Jahren.

Freising - Ungläubig schaue ich auf das Papier im BLSV-Ordner, der die vergangene Wahl dokumentiert. Es ist die unterschriebene Bestätigung von Florian Warmuth zum Kreistag im November 2022, dass er sich wieder als BLSV-Vorsitzender zur Verfügung stellt – und im Falle einer Wahl diesen Posten auch annehmen werde. Florian Warmuth, damals schon von seiner schweren Krankheit gezeichnet, aber optimistisch in die Zukunft blickend, war bei den Neuwahlen nicht mehr dabei. Der Krebs hat ihn besiegt: Am 8. Mai hat sein Herz für immer zu schlagen aufgehört. Florian Warmuth, den alle „Flo“ nannten, wurde nur 49 Jahre alt.

Am 30. Januar 1974 als Sohn von Christa und Karl Warmuth geboren, war er – anders als seine Eltern – niemals handballbegeistert. Florian zog es eher zum Tennissport, den seine Eltern beim SV Langenbach über viele Jahre gelebt hatten, aber eigentlich war er immer ein Fußballer. Und die Heimat des erklärten FC-Bayern-Fans war seit Jahren die SG Eichenfeld Freising. Dort war er nicht nur Trainer der Kleinsten, sondern auch als Jugendleiter unglaublich aktiv.

+ Das Wohl der Vereine lag BLSV-Kreischef Florian Warmuth sehr am Herzen. © Fischer

„Aber der Florian war noch viel mehr“, betont Dietmar Buchta, Vorsitzender der SG Eichenfeld. „Was der alles in die Wege geleitet hat, ob für Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, Trikots für die Kleinsten und vieles mehr!“ Er sei da einfach ein Unikum gewesen, sagt Buchta über Florian Warmuth. Ohne ihn gäbe es bei der SGE keine Fußballjugend mehr. Und das werden seine langjährigen Weggefährten und Mitstreiter, etwa ein Christian Scholtys, Gerhard Wimmer, Christian van Amsterdam oder Enrico Nagy, zu 100 Prozent unterstreichen.

Er zeigte ein ehrliches Interesse am Alltag „seiner“ Vereine im BLSV

Und auch das Team des BLSV-Kreisverbands kann das uneingeschränkt bestätigen. Der „Flo“, wie er sich selbst gern bezeichnete, war für uns immer ein Fels in der Brandung, und er hat uns viele Termine uneigennützig abgenommen, ob es nun Jubiläen, Vereinsfeiern oder Neuwahlen waren. Das lag nicht daran, dass er sich gerne präsentierte, sondern es war vielmehr sein ehrliches Interesse, wie es in den Vereinen seines BLSV-Sportkreises läuft.

Florian Warmuth, der mit fünf Kindern und seiner Partnerin Bernadette in Freising lebte, war aber auch ein Familienmensch, und als beim Kreistag 2017 niemand für den Schatzmeisterposten gefunden wurde, überredete er Bernadette und später Sohn Korbinian, ihn dabei zu unterstützen. Dem BOS-Fachabitur folgte eine Ausbildung zum Hotelkaufmann im Ramada Freising.

Neue Herausforderungen: 2017 stieß er in das Team von MdB Erich Irlstorfer

Danach besetzte er Posten in unterschiedlichen Unternehmen im Raum Freising, bis er 2017 in das Team von MdB Erich Irlstorfer kam und als Leiter des Wahlkreisbüros viele neue Herausforderungen meisterte. In dieser Funktion dachte er auch an uns, seine Mitstreiter im BLSV, und so wurden wir 2018 (über den CSU-Kreisverband) auf die Grüne Woche in Berlin eingeladen. Der Florian war einfach großartig, „ein stets besonnener und ausgleichender Charakter mit einer sympathischen Gelassenheit“, beschreibt es Erich Irlstorfer treffend. Wir sind dankbar, dass wir uns mit ihm für die Sache „Sport“ im Landkreis einsetzen konnten.

Margit Conrad war Redakteurin des Freisinger Tagblatts und fungiert beim BLSV-Kreisverband Freising als stellvertretende Kreisvorsitzende.