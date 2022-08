Vorfreude bei der Laienbühne Freising: Nächstes Jahr hebt sich der Vorhang wieder

Jahreshauptversammlung und Sommerfest

Wegen der ungewissen Corona-Lage wird es heuer keine Aufführung der Laienbühne Freising geben. Doch im kommenden Jahr soll sich der Vorhang wieder heben.

Freising – Sie sind Schauspieler mit Leib und Seele: die Frauen und Männer der Laienbühne Freising. Und so ist es natürlich, dass auch die Wahl eines neuen Vorstands etwas von kleinen Einaktern bekommt. So wie am Freitag, als man sich zur Jahreshauptversammlung in den Gebäuden der Stadtgärtnerei traf, um zurück- und vorauszublicken – und um eine neue Führungsriege zu küren.

Angela Flohr wieder zur Vorsitzenden gewählt

Christian Eltschig hatte als einer von drei Wahlleitern die gewichtige Aufgabe, die Abstimmungsergebnisse der geheimen Wahlgänge zu verkünden, tat das mit Verve, mit viel Emotionen und großen Gesten – stets gefolgt von der Frage, ob die (allesamt ohne Gegenstimme) Auserkorenen die Wahl annehmen. Die Antworten fielen – ganz mimenhaft eben – unterschiedlich aus: Angela Flohr, abermals zur 1. Vorsitzenden gewählt, rief freudig „Ja, freilich!“ ins Rund, ihr Stellvertreter Wolfgang Schnetz antwortete mit „Jawoll, nehm ich an“, Kassierin Anna Sperrer ließ ein „Es schaut guat aus“ vernehmen, Technischer Leiter Bernhard Nadler machte es mit „Nehme die Wahl an, danke“ knapp und höflich, noch kürzer aber Schriftführerin Nicole Schäckeler und ihr „Ja“. Die drei Beisitzerinnen sind Anne Stümpfl, Elisabeth Reisch und Daniela Lederer.

Nicht mehr kandidiert hat nach sechs Jahren als Beisitzer Stephan Leitmeier. Der sagte, das Amt habe ihm immer Spaß gemacht, er könne derzeit allerdings nicht sagen, wie es bei ihm beruflich und privat weitergehe. Und wenn er das Amt nicht zu hundert Prozent ausfüllen könne, dann lege er es lieber nieder. Den Rücken wendet Leitmeier der Laienbühne freilich nicht zu: „Er ist trotzdem noch als Spieler da – und vielleicht auch mal wieder als Regisseur“, so Flohr.

„Die kleine Welt“ wird im kommenden Jahr aufgeführt

Die nächste Inszenierung der Laienbühne freilich wird Wolfgang Schnetz als Leiter verantworten: „Die kleine Welt“ von Franz Gischel. Allerdings, so blickte Flohr in ihrem Bericht zurück, hatte man sich Anfang des Jahres entschlossen, die Aufführung für den Herbst 2022 abzusagen (wir haben berichtet). Das Risiko, wegen Corona keine oder nur wenige Aufführungen oder mit nur wenigen Zuschauern anbieten zu können, sei finanziell zu groß gewesen. Zudem hätte man auch nicht genau gewusst, wo man hätte proben sollen, nachdem das Bildungszentrum Gartenstraße der Lebenshilfe für schulfremde Personen geschlossen war. Wie Schnetz am Freitag aber sagte, werde man die Komödie im Jahr 2023 aufführen – und zwar in der Luitpoldhalle, weil das Asamtheater zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt sein wird. Immerhin, berichtete Flohr, habe man mit einem Kinobesuch und einer Braustättenführung versucht, das Vereinsleben „anzukurbeln“, plane einen Volksfestbesuch und einen „interaktiven Spaziergang“ auf dem Walderlebnispfad.

Auch wenn es im vergangenen Jahr keine Inszenierung gab, gab es dennoch einen Kassenbericht zu 2021 von Anna Sperrer, in dem es allerdings um geringe Summen ging. Und dann? Ja, dann ging man fast nahtlos von der Versammlung zum Sommerfest über – vom ersten zum zweiten Akt sozusagen.

