Ausgezeichnete Lektüre für dahoam: Nandlstädter Autor landet auf Krimi-Bestenliste

Mit einem Buch auf die Couch: Dafür ist jetzt die ideale Zeit. Eine empfehlenswerte Lektüre ist „Hinter den Gesichtern“ von Richard Lorenz, das jetzt auf der Krimi-Bestenliste steht.

Freising – Daheim bleiben – das ist in Zeiten wie diesen die Devise, ja sogar die dringend notwendige Vorgabe. Und was tut man dann daheim? Ein heißer Tipp: lesen! Da kommt eine Buchempfehlung gerade recht, die den Freisinger Literaten und Autor Richard Lorenz freut: Sein Krimi „Hinter den Gesichtern“ (Luzifer-Verlag, 294 Seiten) wurde von einer 19-köpfigen Jury – Spezialisten für Krimiliteratur – auf die Krimi-Bestenliste von FAZ und Deutschlandfunk gesetzt.

„Hinter den Gesichtern“ ist keine leichte Kost

„Das ist eine schöne Anerkennung“, sagt Lorenz zu dieser Auszeichnung. Gerechnet hat er damit gar nicht. Auch wenn sein Kriminalroman genau in das Genre passt, das diese wichtige Bestenliste abbildet: Krimis, die nicht seicht und leicht daherkommen, Krimis, die anspruchsvoll und nicht alltäglich sind, besondere Werke eben, die nicht dem Mainstream angehören und auch selten auf Bestsellerlisten zu finden sind. Die Geschichte von Lisbeth, die Richard Lorenz da in markanter Sprache und auf besonders eindringliche, literarische Art schildert, fesselt.

+ Erfolg: Der Lorenz-Roman wurde „geadelt“ © zz Zugegeben: Man braucht ein paar Seiten, um sich in „Hinter den Gesichtern“ sozusagen eingelesen zu haben, aber dann hat einen Autor Richard Lorenz gepackt. Gepackt mit Lisbeth, die als kleines Mädchen das zweite Gesicht hatte und so dazu beitrug, einen Serienmörder zu überführen, gepackt mit Lisbeth, die 30 Jahre später Krankenschwester ist, als wieder ein Mörder in einer Kleinstadt bei München auftaucht und die verdrängte Vergangenheit ans Licht zerrt.

Kritiker fällen kurzes, aber prägnantes Urteil

Wie lautet das kurze, knappe, aber prägnante Urteil der 19 Kritiker, die das Werk von Richard Lorenz auf die Bestenliste gehievt haben? „Stark.“ Für Lorenz ist das nicht nur eine Anerkennung seines literarischen Schaffens und eine gute Werbung, wie er zugibt, sondern durchaus auch ein Ansporn, auf diesem Weg literarischer Geschichten und gehobener Krimierzählungen weiterzumachen.

Bevor er sich mit seiner feinen und vielschichtigen Sprache an die nächste Erzählung heranmacht, dürfte aber in Nandlstadt erst noch ein Jugendkrimi aus seiner Feder fließen. Bis es so weit ist, ist man mit „Hinter den Gesichtern“, aber auch mit anderen Romanen und Erzählungen von Lorenz wie „Amerika-Plakate“ oder „Frost, Erna Piaf und der Heilige“ bestens aufgehoben. Und das nicht nur in Zeiten von Corona, nicht nur, wenn die Regel lautet: Daheim bleiben.

