Schon vor dem ersten Spatenstich wird’s teurer

Freising – Teuer, aber sinnvoll. Noch bevor überhaupt eine Planung vorliegt, geschweige denn ein Spatenstich oder eine Einweihung in Aussicht sind, dürften die Kosten für den Neubau der Berufsschule an der Wippenhauser Straße steigen. Das befürwortete auch Landrat Josef Hauner.

Freising - Gründe sind nicht nur, dass laut Auskunft der Landkreisverwaltung die aktuellen Baukosten deutlich über dem Richtwert liegen und dass in den kommenden Jahren bis zur Fertigstellung mit deutlich gestiegenen Kosten zu rechnen sei, sondern auch ein Beschluss, den der Schulausschuss des Landkreises gestern gefasst hat: Man braucht mehr Platz. Das allein dürfte schon zu Mehrkosten in Höhe von 6,4 Millionen Euro führen. Im März 2018 hatte die Regierung von Oberbayern das damals beantragte Raumprogramm genehmigt. Jetzt hat die Schulleitung der Berufsschule darum gebeten, dass man bei der Planung und beim Bau der neuen Berufsschule von der Dreizügigkeit der Berufsfachschule für Kinderpflege und der Fachakademie für Sozialpädagogik ausgehen möge. Die „intensive Nachfrage“ der Schülerinnen und Schüler würde diese geänderten Ansprüche rechtfertigen. In Zahlen: Knapp 1300 Quadratmeter mehr bräuchte man, um dieses erweiterte Angebot auch räumlich umsetzen zu können.

Außerdem seien im bisher genehmigten Raumbedarf keine Flächen dafür vorgesehen, dass die Berufsschule Seminarschule für die Ausbildung von Lehrkräften in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung, Sozialkunde sowie Metalltechnik sei. Hier sei ein Mehrbedarf von 180 Quadratmetern gegeben. Und schließlich seien beim bisherigen Raumprogramm Büros und Besprechungsräume für die Jugendsozialarbeiter nicht berücksichtigt worden. Mehrbedarf hierfür: bescheidene 45 Quadratmeter.

Fazit: Der höhere Raumbedarf würde zu Mehrkosten von 6,4 Millionen Euro führen. Weil freilich so ein Projekt wie die Berufsschule von der Regierung von Oberbayern bezuschusst wird, hat der Schulausschuss nun also einstimmig beschlossen, mit der Regierung die neuen Räume und Flächen abzustimmen und anerkennen zu lassen. Denn nur solche Flächen werden bezuschusst. Die Räume für den Jugendsozialarbeiter wolle man aber auch bauen, wenn keine staatlichen Zuschüsse gewährt würden.