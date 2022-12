Neubau oder doch Sanierung? Erneute Debatte um 50 Jahre alte Freisinger Berufsschule

Wie sieht die Zukunft der in die Jahre gekommenen Freisinger Berufsschule aus? Das beschäftigte jetzt den Kreistag. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Längst ist der Neubau der Freisinger Berufsschule geplant, doch plötzlich wurde im Kreistag wieder über eine Sanierung diskutiert. Eine Kampfabstimmung beendete die Debatte.

Freising – Nach rund 45 Minuten Diskussion und noch neun ausstehenden Wortmeldungen zum Thema Berufsschulsanierung oder Neubau wurden der Redebedarf und das Abdriften in parteipolitische Statements für Josef Dollinger (FW) dann doch zu ausufernd. Via Handzeichen brachte er einen Antrag zur Geschäftsordnung ein, ein im Kreistag eher unübliches und sehr selten genutztes Mittel zur sogenannten Kampfabstimmung, um weitere anstehende Diskussionen zu unterbinden.

Der Ursprung der langen Debatte im Kreistag: Stegmair hatte in der jüngsten Kreisausschusssitzung beantragt, eine Sanierung der Berufsschule zu prüfen, weil die Kosten für einen Neubau aktuell geschätzt bei rund 160 Millionen Euro liegen könnten. Erneut stellte er jene Frage: „Muss man wirklich ein 35 Jahre altes Gebäude abreißen?“ Sailer hatte allerdings nachgerechnet: „Die Schule ist 1972 in Betrieb gegangen, das sind jetzt 50 und nicht 35 Jahre.“

Johann Stegmair (CSU) fragte, ob es wirklich nötig sei, das Gebäude abzureißen. © privat

Was scheinbar zuvor niemand auf dem Schirm gehabt hatte: „Der Sanierungsaufwand ist doch längst geprüft worden“, erklärte Martin Pschorr (SPD), der auf ein altes Gutachten, auch in punkto Bedarf, verwies. Seine Meinung zum Ansinnen von Stegmair: „Das ist doch rückschrittlich.“ In alten Unterlagen hat auch Eva Bönig (Grüne) geblättert: „Seit dem 12.12.2013 ist der Neubau beschlossen. Warum brauchen wir jetzt Untersuchungen zur Sanierung?“

Für Bönig sei mindestens seit 15 Jahren völlig klar, dass die Berufsschule nicht so weiterbetrieben werden könne. Widerspruch bekam Stegmair aber auch vom Parteikollegen Martin Reiter (CSU), der kritisierte, dass jetzt schon 20 Jahre lang über das Thema diskutiert werde. „Die Schule stößt an ihre Grenzen. Der Nachwuchs muss in Freising beschult werden und nicht woanders.“

Benno Zierer findet deutliche und laute Worte

Nicht mehr zurückhalten konnte und wollte sich Benno Zierer (FW), der deutliche und durchaus laute Worte fand: „Das ist doch für das Handwerk eine reine Ohrfeige, vor allem weil ständig gejammert wird, dass wir Handwerker brauchen.“ Seine Mutmaßung: „Wenn es jetzt um ein neues Gymnasium gehen würde, dann würde doch jeder hier gleich die Hand hochreißen.“

Verwundert „dass da jetzt die anwesenden Bürgermeister gar nix sagen“, war hingegen Rainer Schneider (FW), denn die Gemeinden müssten schließlich via Kreisumlage für die Berufsschule tief in die Taschen greifen. Was Schneider anmahnte: „Das ist die größte Ausgabe nach dem Krankenhaus, die der Landkreis je gemacht hat.“

Irritationen gab es anschließend bei Landrat Helmut Petz bezüglich seiner eigenen Annahme, dass eine parallele Sanierungsprüfung zu keinerlei Verzögerung bei der laufenden Neubau-Planung führen würde. „Eine zeitliche Verzögerung ist durchaus anzunehmen“, erklärte jedoch Florian Plajer vom Hochbauamt –- eine Einschätzung, die er auch schon im Kreisausschuss so getroffen hatte. Petz, der grundsätzlich einer Sanierungsprüfung positiv gegenüberstand, war allerdings überrascht: „Das hat mich jetzt hellhörig werden lassen – ich werde nochmal in mich gehen.“

Sanierung könnte 100-Millionen-Marke überschreiten

Was Plajer jetzt auch schon grob überschlagen konnte: Eine Sanierung könnte durchaus auch an die 100 Millionen Euro kosten, wenn nicht sogar mehr. Umso weniger sah dann auch Samuel Fosso (FSM) die Notwendigkeit einer Sanierungsprüfung. Was ihn außerdem störte: „Wir beschweren uns über Personalknappheit im Landratsamt, aber wir beschließen weitere Aufgaben, das irritiert mich schon sehr.“ Zudem solle in der Berufsschule ein Rechenzentrum untergebracht werden, was einfach in einem nur sanierten Haus nicht möglich wäre.

Ein lautes Aufstöhnen ging durch die Reihen, als Petz die noch anstehenden Wortmeldungen durchzählte – mindestens neun Stück, Tendenz steigend. Dollingers Antrag zur Geschäftsordnung wurde weitgehend dankend angenommen, nur 17 Räte wollten weiterdiskutieren. Recht eindeutig fiel auch die Abstimmung aus, ob eine Sanierung nun geprüft werden soll oder nicht: 36 sprachen sich dagegen aus, 27 dafür. Der Landrat war tatsächlich noch mal in sich gegangen: Auch er stimmte jetzt gegen eine Sanierungsprüfung.

Richard Lorenz

