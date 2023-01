Neue Einwohnerstatistik für Freising: Christen dominieren die Domstadt nicht mehr

Von: Andreas Beschorner

Die Große Kreisstadt Freising ist wieder gewachsen. Das zeigt die Statistik des Bürgerbüros vom 1. Januar 2023. Symbolbild © fkn

Die neueste Freisinger Bevölkerungsstatistik zeigt klar: In der Domstadt sind bei Weitem nicht mehr alle Bürger katholisch oder evangelisch.

Freising – Die Große Kreisstadt Freising wächst: Am 1. Januar 2023 lebten 51 617 Menschen in der Domstadt, wie aus der Statistik des Bürgerbüros hervorgeht. Und diese bietet noch mehr interessante Erkenntnisse.

Gut 50.000 haben ihren Hauptwohnsitz in der Domstadt

Die Zahl an Einwohnern bedeutet gegenüber dem Jahr 2013 einen Zuwachs um 4651 Personen und damit um fast zehn Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Einwohnerzahl um 899 Personen gestiegen. 50 032 Menschen sind dabei zum Jahresbeginn 2023 mit ihrem Hauptwohnsitz in Freising gemeldet. Damit hat man zwar die für rechtliche Maßnahmen und Möglichkeiten wichtige Schallmauer von 50 000 Einwohnern durchbrochen, maßgeblich allerdings ist die Erhebung des statistischen Landesamts. Und die wies am 30. Juni 2022 eine Einwohnerzahl von 49 029 aus.

Während gegenüber 2013 die Zahl der Deutschen in Freising von 39 890 auf jetzt 39 427 leicht abnahm, lebten zu Jahresbeginn 2023 exakt 12 190 Ausländer in Freising – und damit 5114 mehr als noch vor zehn Jahren (Zuwachs um 72,3 Prozent). Den größten Anteil an Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit bilden Türken (1197), Kroaten (879) und Rumänen (797).

Der bevölkerungsreichste Stadtteil ist nach wie vor Lerchenfeld mit 13 444 Einwohnern, dicht gefolgt von der Innenstadt (12 302). Auf dem dritten Platz liegt der Freisinger Norden (9467) vor Neustift (6947) und Vötting (2902). Der größte Ortsteil ist Pulling mit seinen 1593 Einwohnern, gefolgt von Attaching (1094), Sünzhausen (861), Tuching (804), Hohenbachern (583), Tüntenhausen (504), Haindlfing (491), Achering (249), Untergartelshausen (195) und Altenhausen (181). Die kleinste Einheit stellt Pallhausen mit drei Einwohnern dar.

Über 25.000 Freisinger sind ledigt

25 389 Freisingerinnen und Freisinger sind ledig, 19 839 sind verheiratet, 2308 verwitwet, 3302 geschieden, 749 sind getrennt lebend und 30 Einwohner sind in einer Lebenspartnerschaft. Im Alter von null bis drei Jahren gibt es 1887 Freisinger, im Alter von vier bis sechs Jahren zählt man 1394 Einwohner, sieben bis 15 Jahre sind 3980 Einwohner jung, 16- bis 18-Jährige gibt es 1404, zur Altersgruppe 19 bis 65 Jahre gehören 35 632 Bürger, 66 Jahre und älter sind 7320. Die geburtenstärksten Jahrgänge sind 1991 bis 2000 (mit 9353 Bürgern), gefolgt von den Jahrgängen 1961 bis 1970 (7655) und 1981 bis 1990 (7553). Den Jahrgängen 1920 bis 1930 gehören 219 Freisinger an.

Ein Blick auf die Religionszugehörigkeiten zeigt, dass die Domstadt nicht mehr von Christen dominiert wird. Die größte Zahl der Einwohner – nämlich 26 689 – wird unter „Sonstige“ aufgelistet. 19 615 Freisinger Bürger sind römisch-katholisch, 4697 sind evangelisch, 377 gehören dem evangelisch-lutherischen Glauben an und 239 Einwohner sind griechisch-orthodox.

