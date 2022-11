Neue Freisinger Band: Furioser Ritt durch moderne Musikgeschichte

Gut zwei Stunden gaben Norbert Bürger (Gitarre, Gesang), Stephan Treutter (Schlagzeug, Gesang) und Martin Wildfeuer (E-Bass, Gesang, v. l.) im Lindenkeller Vollgas. © Lehmann

Die neue Band „Haifisch“ feierte eine gelungene Premiere im Lindenkeller. Glückliche Gesichter, wohin das Auge blickte.

Freising – Das neu formierte Freisinger Avantgarde-Trio „Haifisch“ eroberte die Herzen des Lindenkeller-Publikums beim Release-Konzert ihres Debütalbums „everything is possible“ im Sturm. Glückliche Gesichter, wohin das Auge blickte. Die illustre Fangemeinde, die sich am Samstag zur „Release-Party“ von „Haifisch“ im Lindenkeller-Unterhaus einfand, war hin und weg und auch ein bisschen geschafft.

Gut zwei Stunden gaben Norbert Bürger (Gitarre, Gesang), Stephan Treutter (Schlagzeug, Gesang) und Martin Wildfeuer (E-Bass, Gesang) vor gut 200 Leuten Vollgas. Das war nichts für schwache Nerven, aber perfekt gemacht und konsequent auf den Punkt gebracht. Ein wilder Ritt durch die moderne Musikgeschichte, eine Hommage an Ikonen wie Frank Zappa oder Jimi Hendrix, an Kultgruppen wie Pink Floyd oder Queen. Schnell, schneidig und kompromisslos, atemberaubend anspruchsvoll und voller Poesie.

Vor gut 200 Leuten ging im Unterhaus des Lindenkellers die Präsentation des Debütalbums des Avantgarde-Trios „Haifisch“ über die Bühne. © Lehmann

Die Drei legten los wie die Berserker

Die drei Grenzgänger, wahre Koryphäen an ihren Instrumenten, legten los wie die Berserker. Selten hat eine Band so atypisch, so abgefahren und ausgewogen, so außerordentlich stimmig geklungen wie „Haifisch“ an diesem Abend im Unterhaus. Zugegeben eine Herausforderung, aber eben auch ungeheuer spannend und mitreißend.

Es begann mit einem Paukenschlag. Das Trio lief im Raumanzug, in Zeitlupe und zu Radio-Frequenzgeschwurbel ein. Es war der Auftakt zum Titelsong „everything is possible“. Eine Botschaft, die Programm ist in einem Repertoire, das keine Limits, keine Tabus und keine Gnade zu kennen scheint. Einem Fundus, der nur so spielt mit Genres wie Blues, Rock und Metal. In dem aber auch Platz für Jazz, Tango und ein wenig Techno bleibt. All das ist theatralisch, lautmalerisch und orchestral in Szene gesetzt.

Es gab auch Männergesang voller Anmut

Da werden Arien geschmettert, da werden die ganz dicken Bretter gebohrt, geprägt von Gleichklangorgien, von Schlagzeugsalven, von berauschenden Bassläufen. Was für eine Melodieführung, was für ein Timing. Vom genialen Gitarrenspiel eines Norbert Bürger, von wieselflink eingestreuten Samples ganz zu schweigen.

Zu allem Überfluss ist gar noch Muse da, für balladeske Eskapaden, für Männergesang voller Anmut und Hingabe. Das Spektrum reicht bis hoch hinauf ins Falsett. Kompositorisch betrachtet stellt das Album „everything is possible“ ohnehin eine Meisterleistung dar. „Live on stage“ dargeboten, ist es schlicht und ergreifend eine Offenbarung. Kein Wunder, dass die CD nach einer formidablen, frenetisch gefeierten Zugabe wegging wie geschnitten Brot. Das Haifisch-Album ist jetzt auch bei Pustet in Freising, Obere Hauptstraße 45, erhältlich. Es kostet 15 Euro. Infos unter www.haifisch-band.de.

Alexander Fischer

