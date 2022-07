Neue Kita in Lerchenfeld bleibt nicht verschont: Baukosten gehen durch die Decke

Von: Andreas Beschorner

Der Neubau der Kindertagesstätte an der Ecke Jagdstraße/Moosstraße in Lerchenfeld wird bei knapp sechs Millionen Euro landen. © Lehmann

Die neue Kita an der Jagd-/Moosstraße in Lerchenfeld wird über 600 000 Euro teurer. Die Räte stimmten zu - und mussten noch eine Kröte schlucken.

Freising – Es wäre einem Wunder gleichgekommen, wenn nicht auch der Neubau der Kindertagesstätte an der Ecke Jagdstraße/Moosstraße in Freising-Lerchenfeld teurer werden würde als geplant: Am Dienstag erfuhren die Mitglieder des Kulturausschusses, dass man nach Abschluss der Maßnahme bei knapp sechs Millionen Euro landen dürfte. Die Kostenberechnung vom Juli 2020 hatte sich noch auf 5,3 Millionen Euro belaufen.

Die Gründe

Die Gründe sind die, die derzeit bei solchen Kostensteigerungen stets genannt werden: Corona und der Ukraine-Krieg haben zu unvorhersehbaren Preissteigerungen geführt. Im Falle der Kita in Lerchenfeld fällt diese mit zwölf Prozent deshalb relativ stark aus, weil man bei der Kostenberechnung keine Indizierung – also keine jährliche Kostensteigerung – eingerechnet hatte, wie Hochbauamtsleiter Robert Naujokat erläuterte.

Die Entwicklung

Die Prognosen hatten gelautet, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Preise nicht steigen, sondern eher zurückgehen würden. Das erste halbe Jahr während des Baus sei das auch so gewesen, sagte Naujokat. „Dann aber sind die Preise durch die Decke gegangen.“

Die Mehrkosten

Aufgrund der bisherigen Vergaben seien Mehrkosten in Höhe von 450 000 Euro zu verzeichnen, für die noch zu vergebenden Schlosser- und Metallbauarbeiten rechnet man mit 200 000 Euro Mehrausgaben. Eine erste Ausschreibung der Schlosserarbeiten wurde bereits aufgehoben, weil die Angebote jenseits des Akzeptablen gelegen hätten, so Naujokat.

Noch eine Hiobsbotschaft

Damit nicht genug der schlechten Nachrichten aus Lerchenfeld: Auch die Terminplanung ist gehörig ins Wanken geraten, eine Fertigstellung zum Beginn der Kindergartenjahres 2022/2023 im September ist nicht mehr zu schaffen. Schon zu Projektbeginn sei der Terminplan „sportlich genug“ gewesen, betonte Naujokat, man habe, um den Bedarf nach Betreuungsplätzen schnell zu befriedigen, einen „optimalen Bauablauf“ angenommen. Die Pandemie und die Ukraine-Krise hätten das freilich verhindert, sodass man in Absprache mit dem Träger, der Gute Kita GmbH, vereinbart habe, zunächst mit drei (der eigentlich insgesamt sechs) Gruppen und auch erst Anfang Oktober zu starten.

Den Mitgliedern des Freisinger Kulturausschusses blieb wie immer in solchen Fällen nichts anderes übrig als der Kostensteigerung zuzustimmen – und das auch dem Stadtrat zu empfehlen.

