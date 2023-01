Neue Literaturreihe „Lesbar“: Auftakt mit einer Freisinger Legende

Richard Lorenz, Rudi Spindler und Axel le Rouge (v. l.) freuten sich über den großen Erfolg ihres Auftaktabends der Reihe „Lesbar“. © Michalek

Premiere für eine neue Lesebühne im Lindenkeller: 60 Interessierte folgten dem Ruf eines Initiatoren-Trios, das sich etwas ganz Spezielles hat einfallen lassen.

Freising – Das Format hat Zukunft. So viel stand nach dem gelungenen Start der Literaturreihe „Lesbar“ mit dem Duo Lorenz/le Rouge im Lindenkeller-Oberhaus fest. Das Publikum hatte großen Gefallen gefunden an der teils wahren und teils fiktiven Geschichte über das Freisinger Urgestein Karl Schläger. Einer tiefsinnigen Hommage über einen stets verkannten, bisweilen belächelten Musiker und Poeten, dessen Hawaii-Gitarrenspiel keinen Anklang mehr fand und dessen Gedichte keiner wirklich hören mochte. Eine Huldigung an ein Freisinger Original, an eine traurige Gestalt, die eines Tages sang- und klanglos verschwunden ist. Wie vom Erdboden verschluckt. Eine sagenhafte Geschichte, wie geschaffen ist für ein aufgeschlossenes Publikum.

Erdacht und erzählt von Journalist und Buchautor Richard Lorenz

Erdacht und erzählt, respektive vorgelesen, hat sie der Freisinger Journalist und Buchautor Richard Lorenz. Er ist Mitinitiator der neuen Literaturreihe. Zusammen mit Stadtcafé-Wirtin Anja Duppelfeld und Lindenkeller-Tontechniker Rudi Spindler hat Lorenz vor kurzem die erste Freisinger Lesebühne „Lesbar“ gegründet. Sehr zum Vergnügen eines illustren Völkchens, das sich am Donnerstagabend im Oberhaus dazu eingefunden hatte.

Einem Oberhaus, das kaum wiederzuerkennen war. Sofas säumten den sonst so kargen Raum, Bistro-Tische sorgten für Kaffeehaus-Atmosphäre. Polstermöbel und Yucca-Palmen taten ein Übriges. Zwei Barhocker, zwei Mikros und eine Akustikgitarre auf der Bühne zeugten davon, dass es sich bei der Erstauflage um einen Dialog aus Literatur und Musik handeln würde.

Die Lieder von Axel le Rouge passten genau

Neben Lorenz nahm der Freisinger Liedermacher und Chansonier Axel le Rouge Platz, der seit Jahren mit seinen poetischen Songs die lyrischen Traumwelten von Lorenz skizziert und begleitet.

Die von Sehnsucht und Trauer geprägten Lieder von le Rouge passten hervorragend zu der Geschichte vom „Schläger Kare“, einer Erzählung voller Lokalkolorit und voller Empathie für einen Mann, an dem sich Zeit seines Lebens die Geister schieden. „Einem, der gerne Dichter und Poet gewesen wäre, was ihm aber immer verwehrt geblieben ist“, wie Lorenz mit sonorer Stimme kundtat. Er verlegte das plötzliche Verschwinden des Karl Schläger, den er in einem Atemzug mit dem anderen berühmten Karl, dem Freisinger Schauspieler Karl Obermayr nannte, kurzerhand nach Paris.

Der Schläger-Karte, eine Freisinger Legende

Dort soll er auf der Straße gelebt, seinem Drang zum Dichter gefrönt, sich auf Postkarten verewigt und schließlich auch gestorben sein. „Manchmal ein Schreihals, ein Querulant mit dem Hang zur Übertreibung, unstetig und doch fokussiert auf Texte, die den Himmel aufreißen konnten“, charakterisierte Lorenz den Schläger Karl. Oder wie es an anderer Stelle hieß: „Nicht Alkoholiker, nur trunken vom Leben – wie wir alle.“ Die Urne „vom Karl“ wähnte Lorenz schließlich auf dem Friedhof von Paris. In bester Gesellschaft von Doors-Frontmann Jim Morrison und Sängerin Edith Piaf. „Bewacht von 21 streunenden Katzen.“

So weit, so spannend. Es sollte noch besser kommen. Lorenz ließ Karls Urne von einem Freisinger namens Melchior Stumm, einem ehemaligen Klinikum-Pförtner, nach Hause holen. Nebst seinen gesammelten Werken, die er schließlich in Buchform in die Freisinger Stadtbibliothek schmuggelt. Eine schöne Vorstellung. Eine die dem Karl sicher gefallen hätte. Dem Publikum im Oberhaus nicht minder. Richard Lorenz und Axel le Rouge erhielten für ihren knapp einstündigen Vortrag begeisterten Beifall. Eine Zugabe gab es nicht. Dafür anregende Gespräche reihum. Über Literatur, über Musik und über das Mysterium Karl Schläger.

Alexander Fischer

Gut zu wissen

Die Reihe „Lesbar“ wird am Donnerstag, 16. Februar ,mit dem Freisinger Musiker und Autor Roman Seehon fortgesetzt. Am Donnerstag, 16. März, folgt eine Lesung mit dem Moosburger Musiker und Schriftsteller Mäx Huber. Am Donnerstag, 30. März, gibt es dann ein Autorengespräch. Weitere Infos unter www.lindenkeller-freising.de/lokale/oberhaus/

