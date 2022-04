Neue Vorständin der Diakonie: „Es gibt viel zu tun“

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Spürt Aufbruchsstimmung im Landkreis: Als neue Vorständin will Christina Binder die Diakonie für die Zukunft gut aufstellen. Dabei freut sie sich über Impulse von außen. © Lehmann

Christina Binder ist neue Vorständin der Diakonie. Bislang bestimmen Corona und der Ukraine-Krieg ihre Arbeit.

Freising – Die Diakonie in Freising hat eine neue Vorständin: Christina Binder folgt auf Beate Drobniak, die sich, wie berichtet, Ende 2021 in den Ruhestand verabschiedet hat. Die 47-Jährige aus Wolnzach ist Diplomtheologin und Master of Business Administration. Vor ihrem Wechsel zur Diakonie leitete sie sieben Jahre lang die Sozialen Dienste im Freisinger Amt für Jugend und Familie. Im FT-Interview spricht Christina Binder darüber, welche Herausforderungen der Diakonie bevorstehen und warum ihr der neue Posten schon jetzt großen Spaß macht – trotz viel Arbeit.

Frau Binder, was ist der Kern Ihrer neuen Arbeit als Vorständin der Diakonie Freising?

Der Kern unserer Arbeit als Diakonie ist es, für die Menschen da zu sein und sie in Notlagen, ganz gleich welcher Art, zu unterstützen. Dabei ist es egal, welcher Religion jemand angehört. Wir helfen vollkommen unabhängig davon.

Welche Themen haben Sie gleich zuerst angepackt?

Ich habe mich nicht direkt in ein bestimmtes Thema gestürzt. Jetzt, am Anfang, lege ich Wert darauf, ganz offen mit den Menschen ins Gespräch zu gehen – sei es mit anderen Wohlfahrtsverbänden, mit politischen Parteien, den Bürgermeistern der Landkreiskommunen, den Kirchengemeinden aber auch mit jedem, der sich meldet. Ich möchte eine Ansprechpartnerin für alle sein. Um die Diakonie im Landkreis für die Zukunft gut aufzustellen, will ich die einzelnen Bedürfnisse kennenlernen. Diesen Austausch schätze ich sehr.

Werden Sie trotz dieser offenen Herangehensweise auch Schwerpunkte setzen?

Natürlich gibt es die grundsätzlichen Inhalte, die die Arbeit der Diakonie ausmachen. Was ich sozusagen geerbt habe, ist das Thema Frauenhaus: Der Ausbau dieser Einrichtung wird seit Jahren angestrebt. Auch Wohnen ist ein großes Thema: Der Markt in Freising ist ohnehin strapaziert, eine Entlastung ist gerade jetzt, mit den steigenden Miet- und Nebenkosten, nicht in Sicht. Daher ist unsere Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit sehr gefragt. Im Fokus steht aktuell natürlich, infolge des Ukraine-Kriegs, die Flüchtlingsarbeit.

Vor welchen Herausforderungen steht die Diakonie?

Der Ukraine-Krieg und seine Folgen werden uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren begleiten. Aktuell geht es noch in erster Linie um die Grundversorgung der Geflüchteten: ein Dach über dem Kopf, Kleidung und Essen. Doch nachdem sie Fuß gefasst haben, wird man das Leid und das Elend, das die Menschen in ihrer Heimat erfahren haben, aufarbeiten müssen. Hinzu kommt, dass die Bilder aus der Ukraine, die wir in den Nachrichten sehen, auch andere Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, beispielsweise aus Afghanistan oder Syrien, massiv belasten. Das wird uns in den kommenden Jahren beschäftigen. Hier kommt unser Projekt „TAFF“ ins Spiel, in dem Sozialarbeiter und Psychologen zusammenarbeiten, um Menschen dabei zu helfen, traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten.

Inwieweit beeinflusst die Pandemie Ihre Arbeit noch?

Corona wird uns weiter begleiten. Dadurch, dass sich in den vergangenen zwei Jahren viel ins Digitale verlagert hat, sind wir dort mittlerweile sehr gut aufgestellt. Das wollen wir beibehalten, denn Online-Beratungsangebote sind besonders niedrigschwellig. Das erleichtert vielen Menschen den Zugang zu unserem Beratungsangebot. Aber natürlich hat die Pandemie auch Spuren in den Familien hinterlassen. Depressionen und Ängste haben zugenommen, genauso wie die Zeit vor Smartphone oder PC. Die harten Lockdowns waren gerade für Kinder und Jugendliche einschneidende Erlebnisse, die es aufzuarbeiten gilt.

In welchen Bereichen der Diakonie steckt noch mehr Potenzial?

Soziale Arbeit ist ein so breiter Bereich, dass die Frage nach den Potenzialen auch die nach der Richtung ist, in die wir uns weiterentwickeln wollen. Es gibt viele Bereiche, die noch ausbaufähig sind: zum Beispiel, um Familien mit Corona und den Folgen der Pandemie besser zu unterstützen. Aber auch Präventionsarbeit, um sexualisierten Missbrauch zu verhindern, ist notwendig – da sind wir gerade verstärkt dran.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Andere Fragen, die sich stellen, sind etwa, wie sich die Kinderbetreuungssituation im Landkreis regeln lässt oder wie sich der Bedarf hinsichtlich Krankheits- und Pflegehilfe im Landkreis entwickelt. Es gibt viel zu tun, und dabei taucht zwangsläufig auch die Frage der Finanzierung auf. Gerade schauen wir intensiv, was wo nötig ist. Dann setzen wir uns zusammen und basteln daraus einen Masterplan.

Blicken Sie trotz aller Herausforderungen, die auf Sie zukommen, optimistisch in die Zukunft?

Im Landkreis ist eine richtige Aufbruchsstimmung zu spüren, die mich sehr begeistert. Gerade jetzt, mit Blick auf die Lage in der Ukraine, ist es schön zu sehen, dass sowohl die Politik als auch die Bevölkerung Lust hat, anzupacken und sich selbst einzubringen. Das gefällt mir unheimlich gut. Es macht Spaß, in einem solchen Umfeld zu arbeiten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.