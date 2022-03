Uwe Kirst wechselt nach Mexiko: Neuer Chef bei der Mittelstands-Union ist Uwe Menzel

Teilen

Führungswechsel: Uwe Kirst (l.) übergab die Amtsgeschäfte an seinen kommissarischen Nachfolger Uwe Menzel. © Andre‘ Harney

Der bisherige MU-Vorsitzende Uwe Kirst verlässt Deutschland und übergibt deshalb sein Amt an Uwe Menzel. Dennoch muss neu gewählt werden.

Landkreis – Führungswechsel bei der Mittelstandsunion (MU): „Weil der bisherige Vorsitzender Uwe Kirst mit seiner Frau nach Mexiko auswandert, trat er mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern im MU-Kreisverband Freising/Pfaffenhofen, im Bezirksvorstand Oberbayern und im Bundesverband zurück“, meldet MU-Schriftführerin Sonja Aigner. Kirst habe im Rahmen des Wissenschafts- und Kulturabkommens zwischen Deutschland und Mexiko ein Angebot erhalten. Aigner: „Sein Know-how wird für die Entwicklung von Start-ups in Mittel- und Südamerika sowie die Schulung von ehrenamtlichen Bürgermeistern in Mexiko benötigt. Parallel wird sein deutsches Standardwerk zur Unternehmensgründung in der Fachbuchreihe „Gründerpapst“ in spanischer Sprache für diesen Einzugsbereich vorbereitet.

Der Abschied

Uwe Kirst gehe laut seinen Worten „mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Aigner: „Er hat viel Herzblut in seine Aufgaben gesteckt und 2021 gemeinsam mit seinen Vorstandskolleginnen und Kollegen viel auf den Weg gebracht. Er ist sicher, dass man online in Kontakt bleibt.“ Kirst habe aber zugesagt, den Kreisverband bei inhaltlichen Dingen auch weiter zu unterstützen.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Der Nachfolger

Zu seinem kommissarischen Nachfolger bis zu den Neuwahlen wurde einstimmig sein bisheriger Stellvertreter Uwe Menzel (Freising) gewählt. Den Posten des Stellvertreters übernimmt Beisitzer Thomas Kimpfbeck (Freising). Uwe Menzel freue sich auf das in ihn gesetzte Vertrauen „und bedankt sich im Namen des Kreisverbands“ bei Uwe Kirst für seinen unermüdlichen Einsatz, sein Engagement und seine vielen Ideen. Kirst hinterlasse Menzel laut Pressemeldung „ein bestelltes Feld, das es zu hegen und zu pflegen gilt“.

Der Ausblick

Laut Uwe Menzel laufen bereits die Vorbereitungen für den Familien-Löwen und das MU-Forum: „Pläne für Podcasts, Infoveranstaltungen und einer möglichen Städtepartnerschaft liegen bereits im Schubladen.“ Das große Ziel des Kreisverbandes sei es, „mehr in das politische Geschehen vor Ort eingebunden zu werden und den Mittelstand zu stärken“. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.