Neuer Mittagstisch dank gastronomischer Kooperation

Seit längerem verwaist ist die Küche des Hotels Bayerischer Hof in der Freisinger Stadtmitte. Inhaber Marc Sielhöfer (r.) aber hat jetzt gemeinsam mit dem Betriebsleiter des derzeit geschlossenen Kardinal-Döpfner-Hauses eine Gastro-Kooperation auf den Weg gebracht, die für alle ein Gewinn ist: Das KDH-Küchenteam kocht im Hotel. Foto: Lehmann © Lehmann

Ein wegen langjährigen Umbaus unbeschäftigtes Küchenteam trifft auf eine aus Personalnot unbesetzte Hotelküche: Jetzt kocht die Mannschaft des Kardinal-Döpfner-Hauses im Bayerischen Hof ein täglöiches Angebot von zwei Mittagsgerichten.

Freising – In Freising geht ein interessantes gastronomisches Joint Venture an den Start: Die Küchenmannschaft des Kardinal-Döpfner-Hauses (KDH) kocht künftig im Bayerischen Hof – das damit wieder als beliebtes Restaurant für den Mittagstisch zum Leben erwacht. Eine glückliche Fügung führte zu dieser ungewöhnlichen Kooperation.

Es waren mehrere verschiedene Entwicklungen, die hier zu einer Idee verschmolzen. Zum einen ist das Kardinal-Döpfner-Haus auf dem Domberg wegen der Generalsanierung für lange Zeit geschlossen. Die Wiedereröffnung samt Hotel-Neubau soll erst 2028 erfolgen. Zum anderen ist die Küche des Hotels Bayerischer Hof in der Freisinger Stadtmitte seit geraumer Zeit dicht. Der Grund: Personalmangel. Und schließlich schloss die Erzdiözese München und Freising den seit mehreren Jahren im Domhof stehenden silbernen Food Truck, der Bauarbeiter, Amtsgericht, Dom-Gymnasium und KHD-Mitarbeiter mit Essen versorgte – und der vom Küchenteam des Kardinal-Döpfner-Hauses betrieben wurde.

Die Folge: Ralf Weihermüller, Betriebsleiter des KDH, suchte fieberhaft nach einer Möglichkeit, seine Küchenleute während der Zwangspause sinnvoll weiter zu beschäftigen, nachdem nach der sanierungsbedingten Schließung der Küche auch der Food Truck weggebrochen war. Und Marc Sielhöfer, Inhaber des Bayerischen Hofs, war auf der Suche nach Personal, um das Restaurant endlich wiederbeleben zu können. Während Corona waren ihm Köche und Kellner „abhanden gekommen“, wie er sagt – und bis heute sei es schlicht nicht möglich, geeignetes und bezahlbares Personal zu finden.

Bei einem Gespräch der beiden Chefs war dann die Kooperation schnell beschlossen: Die Mannschaft des KDH kocht mittags im Hotel und bietet dort von Montag bis Freitag zwei günstige Gerichte an – einmal mit Fleisch, einmal vegetarisch. Nutznießer sind nicht nur das Dom-Gymnasium und das Kardinal-Döpfner-Haus, die auf diese Weise weiterhin versorgt werden, sondern alle Freisinger, die jetzt wieder im Bayerischen Hof mittagessen können. Marc Sielhöfer stellt klar: „Das ist natürlich nicht das à-la-carte-Angebot, das wir früher auf sehr hochwertiger Basis angeboten haben. Das ist ein Mittagstisch – aber für viele Stammgäste, die uns sehr vermisst haben, ist es sicher ein tolles Angebot und die Möglichkeit, wieder im Bayerischen Hof einzukehren“. Schließlich sei die Lage des Hauses überragend – und wenn’s wärmer wird, soll auch der Garten wieder geöffnet werden. Sielhöfer: „Jetzt hoffen wir, dass das angenommen wird. Es könne sein, dass das ein erster Schritt ist hin zu einer Wiedereröffnung des Restaurants im Bayerischen Hof.“ Sielhöfers Traum: „Ich würde gerne jemanden finden, dem der Gastro-Job so richtig Spaß, der sich verwirklichen will, aber nicht das Geld hat, um ein Restaurant einzurichten. Bei uns ist alles da – in der Küche muss man nur den Schalter umlegen – und es kann losgehen“.

Nun geht es erst einmal mit dem Mittagstisch los – am Montag wird erstmals wieder die Küche angeworfen.

