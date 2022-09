Neuer Stall bei Freising abgelehnt: Da gingen mit dem Antragssteller die Pferde durch

Einen Stall für Pferde will ein Mann aus Altenhausen bauen. Doch die Entscheidungsträger spielen bis dato nicht mit.

Emotionale Ausschuss-Sitzung

Von Andreas Beschorner schließen

Einen Pferdestall will ein Mann aus Altenhausen errichten. Als er damit nicht durchkommt, gehen die Pferde mit ihm durch.

Freising/Altenhausen – Vor einem Jahr brannte es in Altenhausen: Ein als Pferdestall genutztes Gebäude wurde ein Raub der Flammen. Jetzt wollte der Besitzer dort einen neuen Pferdestall und eine Bergehalle errichten. Klingt unkompliziert, ist es aber nicht. Der Planungsausschuss der Stadt lehnte den Bauantrag ab.

Der Antragsteller schimpfte, ließ sich gar nicht mehr beruhigen, es wurde laut im Sitzungssaal des Rathauses. Beinahe hätte man den Antragsteller des Saales verweisen müssen. Zur Sache: Als Ersatz für den niedergebrannten Stall sollte ein Gebäude mit den Maßen 12 auf 17 Meter sowie mit drei vorgelagerten Paddocks errichtet werden. 16 Pferdeplätze waren vorgesehen, davon drei Paddockboxen, ein Offenstall für Jungpferde und ein Stall für drei ältere Pferde.

Landwirtschaftsamt grätscht dazwischen

Der Antragsteller wollte sich besonders auf junge und alte Pferde sowie auf Pferdezucht konzentrieren, hatte in seinem Antrag dargelegt, dass die Arbeiten hauptsächlich von ihm und seiner Familie erledigt werden sollen. Und genau da lag ein Knackpunkt.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dessen Stellungnahme ganz wesentlich dafür ist, ob ein solches Vorhaben als privilegiert eingestuft werden kann oder nicht, fand das Konzept nicht plausibel: Der Antragsteller wohne 30 Kilometer von Altenhausen entfernt, die Konzentration auf alte Pferde und Pferdezucht bedeute aber einen besonders hohen Betreuungsbedarf. Zudem seien die geplanten Paddockboxen zu klein, die vorgesehenen Flächen für den Offenstall und den Liegebereich passten ebenfalls nicht für die vorgesehene Zahl an Pferden.

Antragssteller steht kurz davor, aus dem Saal geworfen zu werden

Und auch der für Jungpferde geplante Auslauf sei nicht ausreichend dimensioniert, so das Landwirtschaftsamt. Fazit: Das Vorhaben sei in der eingereichten Form nicht privilegiert und damit bauplanungsrechtlich nicht zulässig. Dem entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung stimmten die Stadträte zu, lehnten den Bauantrag also ab.

Daran konnte auch der Antragsteller nichts ändern, der trotz mehrmaliger Hinweise, dass Wortmeldungen von Zuhörern bei Ausschusssitzungen nicht erlaubt seien, und mehrerer Warnungen, des Saals verwiesen zu werden, immer weiter schimpfte: Er könne das alles gar nicht verstehen, das könne man mit ihm nicht machen, wenn der Ausschuss ablehne, werde er an die Öffentlichkeit gehen.