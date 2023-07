Bedenken vorbringen bis 29. August

Neues Berufsschulzentrum Freising: Jetzt haben Anwohner das Wort

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Alle, die mit dem Neubau der Schule und dem Drumherum betraut sind, waren zur Infoveranstaltung in die Schulkantine gekommen. Nach den einzelnen Ausführungen standen sie im Anschluss den Interessierten an Stellwänden Rede und Antwort. © Lehmann

Nächster Verfahrensschritt für das neue Freisinger Berufsschulzentrum: Am 19. Juli beginnt die Bürgerbeteiligung. Interessierte wurden beim Infoabend mit wichtigen Details versorgt.

Freising – Dass da etwas Großes entsteht, wissen die meisten Anwohnerinnen und Anwohner bereits. Wer an den Details zum Neubau des Berufsschulzentrums Freising interessiert war, wer über die städtebauliche Zukunft des Schulzentrums an der Wippenhauser Straße mehr wissen wollte, der war beim Informationsabend in der vergangenen Woche genau richtig.

Stadt und Landkreis Freising hatten eine ganze Reihe von Experten des Vorhabens entsandt, um die Interessierten über alle Schritte in Kenntnis zu setzen. Und die Schule selbst – die Veranstaltung fand in der Kantine des BSZ statt – schlüpfte in die Rolle der perfekten Gastgeberin, hatte ein kaltes Büffet und gekühlte Getränke vorbereitet. Der Informationsmarathon konnte beginnen.



Hintergrund der Veranstaltung: Im nächsten Verfahrensschritt werden nun die Bürger eingebunden, die Bürgerbeteiligung beginnt an diesem Mittwoch, 19. Juli. Alle Anwesenden bekamen die Pläne im Detail erklärt, hatten nach den Vorträgen der Planer nach einer guten Stunde noch ausführlich die Gelegenheit, mit den einzelnen Zuständigen an den verschiedenen Stellwänden ins Gespräch zu kommen.



In den Zuschauerreihen saß auch einer, der das Projekt mit auf den Weg gebracht hatte: Landrat a. D. Josef Hauner. „Ich bin heute einfach als interessierter Freisinger hier. Ich möchte sehen, was hier in den vergangenen drei Jahren passiert ist und wie es weitergeht“, sagte er am Rande der Veranstaltung.



Bedenken vorbringen bis 29. August

Stadtbaumeisterin Barbara Schelle erklärte den Anwesenden gleich zu Beginn, wie sie sich ins Verfahren einbringen können: Die Bürgerbeteiligung läuft von diesem Mittwoch an bis einschließlich 29. August. Die gesetzlich vorgeschriebene Frist von vier Wochen wurde wegen der Ferienzeit um zwei Wochen verlängert. Während dieses Auslegungszeitraums sind sämtliche Pläne und Informationen online (siehe Gut zu wissen) zu finden. Wer sich die Pläne gerne erklären lassen möchte, kann dafür einen Termin im Stadtplanungsamt vereinbaren, während der Frist liegen die Pläne dort zu den Öffnungszeiten im Untergeschoß des Rathauses aus. Anwohnerinnen und Anwohner können Bedenken vorbringen, die danach abgewogen und bei Bedarf in die Planungen eingearbeitet werden, wie Barbara Schelle erklärte. Sie stellte auch die anwesenden Planer und mit dem Projekt betrauten Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vor, die wiederum den Gästen einen detaillierten Überblick über das neue Schulzentrum an der Wippenhauser Straße gaben.



Die wichtigsten Eckdaten zum neuen BSZ

Im ersten Bauabschnitt wird die Berufsschule auf dem bisherigen Sportplatz der Schule errichtet. Im zweiten Bauabschnitt wird die alte Schule abgerissen und ein Erweiterungsbau für die anderen Schulen an der Wippenhauser Straße erstellt. Das neue Schulhaus erstreckt sich über drei- bzw. vier Stockwerke. Durch eine Freifläche davor wird optisch klar, dass es sich um einen Campus handelt. Es wird eine Tiefgarage unter der Berufsschule sowie eine zentrale Parkgarage nordwestlich der Deula geben – hier können auch Besucherinnen und Besucher des Schafhofs parken.

Das Interesse war groß: Die Freisingerinnen und Freisinger wollen wissen, wie das künftige Schulzentrum an der Wippenhauser Straße aussehen wird. © Lehmann

Eines der Planungsziele ist die Durchlässigkeit, die über ein Rad- und Fußwegsystem – aktuell ein großes Manko in dem Bereich – realisiert werden soll. Die Räume, die hier entstehen, sollen im Sinne der Nachhaltigkeit auch außerschulisch genutzt werden – ebenso wie der Sportbereich und die Außenanlagen.



Einige der Anwesenden nahmen das Angebot, sich an den Plänen an den Stellwänden Details erläutern zu lassen, noch wahr. Andere gingen nach der Präsentation zufrieden nach Hause. „Das hier ist die schönste Gegend Freisings, die Schulen hier sind tolle Nachbarn. Und jetzt wird der Bereich auch noch richtig schön – was will man mehr?“, sagte ein Ehepaar, das direkt neben der Schule wohnt, beim Hinausgehen.



Gut zu wissen

Alle Infos zur Auslegung finden sich unter www.freising.de unter den Reitern „Rathaus“ und „Amtliche Bekanntmachungen“.