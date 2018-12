Neues Freisinger Hallenbad: fresch öffnet später als erhofft

Es war der große Wunsch von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher: dass das fresch noch vor Jahreswechsel eröffnet wird. Ein Weihnachtsgeschenk sollte das neue Freisinger Kombibad werden. Doch daraus wird nichts.

Freising – Jetzt ist es offiziell: Das Freisinger Hallen- und Kombibad fresch wird nicht mehr vor Weihnachten eröffnet. Der extrem ambitionierte Zeitplan konnte nun doch nicht eingehalten werden, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Dominik Schwegler dem Freisinger Tagblatt bestätigte.

Die Tests, die man noch zur Überprüfung der Wasserqualität und anderer Dinge durchführen musste, seien alle positiv verlaufen, berichtete Schwegler. Warum man dann doch nicht den Wunsch von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher erfüllen konnte, habe an mehreren Dingen und an mehreren Gewerken gelegen. Beispielsweise sei die mehrschichtige und schallschluckende Wandvertäfelung nicht zur Gänze fertiggestellt, außerdem würde es noch an manch einer Verkabelung mangeln. Schlussendlich habe es auch eine Verzögerung bei der Lieferung einer Brandschutztür gegeben.

Die Feiertage werden ohne fresch ins Land ziehen

Fazit, so Schwegler: „Wir sind an ganz vielen Stellen bereit und fertig, an manchen aber halt noch nicht.“ Auch wenn sich also zahlreiche Verantwortliche stark dahintergeklemmt und versucht hätten, den Terminwunsch zu erfüllen, „manchmal kommen einem die Firmen doch aus“, so Schwegler. Und das führe dann eben zu Verzögerungen, zumal bei einem Zeitplan, der keinen Puffer eingebaut habe. Einen neuen Eröffnungstermin kann Schwegler nicht nennen. Nur eines ist sicher: „Wir rutschen definitiv hinter den Feiertagsblock.“ Im Klartext: Mit einer Eröffnung dürfte nun Ende Januar oder Anfang Februar zu rechnen sein.

Zur Erinnerung: Nach dem Spatenstich im April 2016 wollte man eigentlich im Spätsommer 2018 mit dem Hallenbadbau fertig sein, konnte diesen Termin aber nicht halten. Über 30 Unternehmen sind an dem 38,5 Millionen Euro teuren Projekt beteiligt. Für den Bau wurden 25 000 Kubikmeter Erdreich bewegt, der umbaute Raum umfasst 44 000 Kubikmeter, 5400 Quadratmeter Wandfläche musste man verputzen. zz