Der Bär ist jetzt erwachsen: Freising stellt neues Wappen vor

Von: Andreas Beschorner

Mehr Raute und ein kantigerer Bär: Das neue Wappen der Stadt Freising (großes Bild) soll spätestens ab 2024 verwendet werden. Das alte Wappen (kleines Bild) aus den 70er Jahren hat ausgedient. © Montage: Stadt Freising/FT

Als nicht mehr zeitgemäß hat der Stadtrat das Freisinger Wappen schon vor längerer Zeit eingestuft. Nun wurde das neue Wappen vorgestellt.

Freising – Das Freisinger Stadtwappen mit dem Korbiniansbären stammt in seiner jetzigen Form aus den 1970er Jahren. Dass diese Variante nicht mehr zeitgemäß ist, darüber bestand im Stadtrat schon lange Einigkeit. Doch wie eine moderne Version und damit auch das künftigen Corporate Design von Freising aussehen solle, darüber gab es seit 2017 kontroverse Diskussionen. Deshalb hatte man beschlossen, das Studio für Schrift- und Markengestaltung „Just your Type“ mit der Erarbeitung eines Wappens und des Corporate Design zu beauftragen.

Ende 2020 war im Ältestenrat beschlossen worden, die Freisinger Agentur zu beauftragen. Es wurde eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe gebildet, die Fraktionsvorsitzenden wurden eingebunden, im Mai 2022 wurde das Ergebnis bereits intern präsentiert. Am Montag fand im Finanzausschuss nun die erste öffentliche Vorstellung des neuen und modernen Korbiniansbären und des Stadtwappens statt. Folgende Vorgaben und Anregungen waren zu beachten gewesen: „Robuster“ sollte das Wappen sein und eine schwarze Linie als Abgrenzung erhalten, die Farbigkeit sollte kräftiger sein, es sollte weniger Layout- und Logo-Varianten geben, die Schriftart sollte „Open Source“ sein, sprich: nichts kosten.

Weil der Bär in der bis dahin vorliegenden Variante „zu kuschelig“ und „zu hochnäsig“ gewirkt habe, habe man ihn also „erwachsener“ gemacht, so die Vertreter von „Just your Type“. Zudem sei er „kantiger“ geworden, symbolisiere Aufbruch, Leichtigkeit und Erfolg, das Wappen beinhalte mehr bayerische Raute als in der Ausgangsvariante, die Farbigkeit sei „weniger pastellig“, die Schrift sei freundlich und dynamisch, „klar, reduziert und lesbar“. Das alles gibt es selbstverständlich auch in einer Schwarz-Weiß-Variante.

Aussagen und Beurteilungen zu dem Entwurf gab es am Montag aus den Reihen der Stadträte nicht, einstimmig wurde dem Stadtrat empfohlen, diese Entwürfe und das neue Corporate Design abzusegnen. Susanne Günther (Grüne) wollte allerdings wissen, wie denn der Zeitplan aussehe, und in welchem Zeitraum mit einer Umsetzung zu rechnen sei. Immerhin gehe es ja nicht nur um das Briefpapier, sondern um Beschilderungen, die Aufkleber auf Fahrzeugen, und und und.

Hauptamtsleiter Rupert Widmann antwortete, man brauche jetzt zunächst den Stadtratsbeschluss, werde dann ein neues Handbuch – auch „Manual“ oder „Guideline“ genannt – erarbeiten und daraufhin sukzessive und Schritt für Schritt das neue Corporate Design auf die „tausenden Anwendungsmöglichkeiten“ übertragen. Eine „Deadline“ gibt es, bis zu der alles über die Bühne gegangen sein muss: das Jahr 2024, wenn man das 1300-jährige Jubiläum der Ankunft des Heiligen Korbinian in Freising feiert.