Neues MRT fürs Freisinger Klinikum kam auf dem Luftweg

Teilen

Ein riesiger Kran lupfte das neue MRT übers Dach ins Klinikum. © Lehmann

Das war Präzisionsarbeit: Ein 70-Meter-Kran hat das neue millionenschwere MRT ins Freisinger Klinikum gehievt. Spannend...

Freising – Nach 23 Jahren hat das Klinikum Freising einen neuen, hochmodernen Magnetresonanztomographen (MRT) bekommen. Und das auf dem Luftweg – mittels Riesenkran.

Um das über vier Tonnen schwere Gerät in die Räume der Radiologie zu bugsieren, liefen seit Mitte 2021 Planungen, an denen das Technikteam des Klinikums, sieben Dienstleister, Behörden und der MRT-Anbieter Siemens beteiligt waren, wie Klinikum-Sprecher Sascha Alexander berichtet. Auch mussten für das neue Gerät eine neue Hochfrequenz-Kabine (HF) zur Abschirmung und technische Komponenten ertüchtigt oder erneuert werden. Auch wurden Räume umgebaut, um Störfaktoren wie Vibrationen beim künftigen MRT-Betrieb zu verhindern und das Magnetfeld des MRT über eine magnetische Schirmung einzudämmen.

Mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgten Klinikum-Geschäftsführerin Maren Kreuzer und Dr. Johannes Petersen, Chefarzt der Radiologie, den MRT-Austausch per Kran. © Lehmann

Ein Transport durch die Flure war unmöglich

Alexander: „Die eigentliche logistische Herausforderung bestand aber darin, das bisherige, ebenfalls tonnenschwere Altgerät aus den Räumen der Fachabteilung herauszubekommen und das neue dort aufzubauen. Ein Transport durch die Flure des Klinikums wäre unmöglich gewesen wäre und hätte zu erheblichen Schäden an Böden und Wänden geführt.“ Als Alternative stand nur ein wenige Quadratmeter großer Lichthof zur Verfügung, der an den MRT-Raum angrenzt, aber weit entfernt von den Wegen ums Klinikum liegt. Dennoch gab es keine Alternative, als das MRT mit einem Kran über den Lichthof herauszuheben und das neue auf diese Weise anzuliefern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Dazu musste zunächst die Wandfassade zum Lichthof abgebrochen und das alte MRT auf Spezialrollen in den Hof verschoben werden. Der Austausch der Geräte erfolgte mit Hilfe eines Spezialkrans mit einem Ausleger von über 70 Meter Länge“, berichtet Alexander. Es sei dann absolute Präzisionsarbeit gewesen, die MRT über das Dach der Radiologie zu hieven. Das Altgerät wurde umgehend abtransportiert, das neue MRT auf Spezialrollen in den vorbereiteten Raum verschoben. Jetzt wird das neue, millionenschwere Gerät eingerichtet. Der Betrieb soll am 18. November anlaufen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.