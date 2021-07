Neues Musikfest in Freising: „Kulturbote“ steigt am Vöttinger Weiher

Ab 27. August

Die Sommerparty geht weiter: Nach dem Sommerwunder soll es noch ein weiteres Musik-Event in Freising geben: den „Kulturboten“ am Vöttinger Weiher.

Freising - Das ist eine faustdicke Überraschung: Nach dem Sommerwunder wird es in diesem Sommer noch ein zweites Musik-Event in Freising geben: „Kulturbote“ heißt das neue Format, das von Freitag, 27. August, bis Sonntag, 12. September, auf dem ehemaligen Bolzplatz am Vöttinger Weiher stattfindet. „Der Name steht sinnbildlich für 17 Tage Livemusik und Biergartenatmosphäre“, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren.

Erste Künstler stehen fest

Als Headliner treten Konstantin Wecker, CubaBoarisch 2.0, die Jazzrausch Bigband und Dicht & Ergreifend auf. Das Programm, das noch laufend erweitert wird, reicht von Austro-Pop über alpenländischen Hip-Hop bis hin zu Folk und Gypsy-Rock. Coronabedingt ist die Besucherzahl auf 500 begrenzt. In Abstimmung mit der Stadt Freising wurde ein coronakonformes Konzept entwickelt. Der „Kulturbote“ ist eine Kooperation des SV Vötting-Weihenstephan und der „Eventunion“, hinter der die beiden Freisinger Vincent Veith und Philipp Lachner stecken. Weitere Informationen und Tickets gibt es online unter www.eventunion.events. ft

