Neues Wohnquartier „Angerbogen“: Freisings Mega-Bauprojekt nimmt schon Konturen an

Eine riesige Energiezentrale versorgt das neue Quartier an der Freisinger Angerstraße mit Strom und Wärme. Die Entscheidung fiel – lange vor dem Krieg in der Ukraine – auf Gas. Etliche Stadträte machten sich am Mittwochnachmittag ein Bild von den Baufortschritten. © Lehmann

Neues Wohnquartier „Angerbogen“: Der erste Bauabschnitt mit 111 Wohnungen ist so gut wie fertiggestellt. Hier sind die Details zum Mammut-Vorhaben.

Freising – Bereits 2019 wurde der Weg für die eindrucksvolle Wohnungsbau-Anlage an der Angerstraße in Freising durch eine Änderung des Flächennutzungsplans freigemacht. Nun ist der erste Bauabschnitt mit 111 Wohneinheiten plus einem Kindergarten so gut wie fertiggestellt.

Um sich das Mega-Projekt mal aus nächster Nähe anzuschauen, hat sich am vergangenen Mittwoch der städtische Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt auf dem Weg zum neuen Quartier „Angerbogen“ gemacht. Die schlechten Nachrichten für potentielle Käufer: Die Wohnungen des Bauabschnitts 1 sind bereits allesamt verkauft, und auch für den Bauabschnitt 2, momentan noch im Rohbau, schaut es auch schon sehr mau aus für aktuell suchende Käufer. Insgesamt sollen dort rund 400 Wohneinheiten entstehen.

33 Wohnungen werden gefördert

Die Wohnung, die sich die Stadträte im neuen Siedlungsgebiet „Angerbogen“ anschauen durften, hatte eine ungefähre Größe von 90 Quadratmetern – hell und großzügig geschnitten, eben modern. Preislich, so ist es auf den entsprechenden Web-Seiten zu erfahren, dürfte so eine Wohnung um die 650.000 Euro plus X kosten. Die Bauabschnitte 1 und 2 umfassen über 200 Wohneinheiten plus Gewerbe-Einheiten plus Kindergarten – 33 Wohnungen sind im Bauabschnitt 1 öffentlich gefördert und somit an soziale Kriterien gebunden.

Zufrieden mit dem Baufortschritt

Äußerst zufrieden mit dem Baufortschritt zeigte sich Florian Samadi von der zuständigen Büschl Unternehmensgruppe, der den Stadtrat-Ausflug leitete. Im unteren Bereich des bereits fertiggestellten Komplexes ist wie geplant ein Kindergarten untergebracht, der für zwei Kindergarten- und zwei Hort-Gruppen ausreichend Platz bietet, wie Andreas Hölzl vom Hochbauamt erklärte. Was hier wichtig ist: „Die Anlage ist so angelegt, dass es ein Miteinander geben soll von Kindergarten und Wohnungen.“ Austoben können sich die Kids dann im sehr großzügig angelegten Innenhof-Spielplatz, in dessen Richtung auch die meisten Balkone angelegt wurden.

Für Stadtdirektor Gerhard Koch ist das neue Quartier samt Energiezentrale vor allem eines: „Ein Gewinn für die ganze Stadt!“ Was freilich aktuell noch fehle, seien unter anderem Unterführungen, um beispielsweise den Anschluss Richtung Schlüter-Areal zu ermöglichen. Schwer begeistert zeigte sich Samadi aber auch von der fast fertigen Tiefgarage für das neue Freisinger Quartier – für ihn ist sie fast so schön und wuchtig wie eine „Kathedrale“.

Die Entscheidung für Gas fiel vor dem Krieg

Angeschaut von den Stadträten wurde aber auch die Energiezentrale, die das Quartier demnächst mit dem nötigen Strom und der nötigen Wärme versorgen soll. Was hier Tobias Grießl von den dafür verantwortlichen Stadtwerken besonders gefällt: „Die Energiezentrale passt optisch wunderbar dazu, auch weil sie eben nicht ausschaut wie die klassische Zentrale.“ In das Gebäude wird zudem ein Café integriert werden, das, wie es Grießl ausdrückte, „ein Energie-Café zum Energie tanken“ werden soll. Herzstück der Zentrale ist ein mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerk, wie auch ein 80.000 Liter-Tank zur Wärmespeicherung. Für den äußersten Notfall des Überbedarfs gibt es auch noch einen weiteren Kessel, um Engpässe in der Energie- und Wärmeversorgung auszuschließen.

Weil die Situation vor dem Ukraine-Krieg noch eine ganz andere gewesen sei, haben sich die Stadtwerke damals für Gas entschieden. Heute denken sie laut Grießl wohl auch darüber nach, mit Wasserstoff oder sogenannten grünen Gas die Abhängigkeit zu mindern. „Was wir hier gebaut haben, ist aber auf jeden Fall eine Infrastruktur für das Weiterwachsen.“

Auch geplant ist ein Ausbau und Anschluss an das bestehende Fernwärme-Netzsystem. „Hier müssen noch die Verbindungen geschaffen werden“, erklärte Grießl. Beeindruckend ist übrigens auch der Kamin der Energiezentrale – er ragt über 20 Meter weit in den Himmel.

Richard Lorenz

