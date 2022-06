Auf ihn haben sie gewartet: Ukrainischer Flüchtling erhält Arbeit bei Neufahrner Firma - und besonderen Job

Von: Andreas Beschorner

Ein eingespieltes Team im Diözesanmuseum: Max, Serghii, Firmenchef Konrad Zimmerer und Adrian (v.l.) arbeiten Hand in Hand. © Beschorner

Es sind schwere Zeiten für Serghii und seine Familie: Nach der Flucht aus der Ukraine hat er jetzt in Freising Arbeit gefunden - und einen tollen Auftrag.

Neufahrn/Freising – Das Smartphone mit Deutsch-Lektionen ist sein täglicher Begleiter. Denn Serghii will Deutsch lernen. Überhaupt ist Serghii sehr „wissbegierig“, wie sein Chef Konrad Zimmerer sagt. Der Mann, der mit seiner Frau, seinen drei Kindern und Schwiegermutter aus der Ukraine geflohen und über Polen nach Deutschland gekommen ist, ist ein Segen für den Maler- und Lackiererbetrieb Zimmerer aus Neufahrn. Und Serghii ist dankbar.

Es ist eine außergewöhnliche Baustelle, auf der sich das Freisinger Tagblatt mit Serghii, seinem Chef und seinen Kollegen trifft: Im Diözesanmuseum ist die Firma Zimmerer zu Gange. Dass Serghii mit dabei ist, macht Firmeninhaber Konrad Zimmerer sehr froh, ist der 36-Jährige doch genau das, wonach Zimmerer auf dem deutschen Arbeitsmarkt schon lange und bisher vergebens gesucht hat: „Fleißig, pünktlich, zuverlässig – er hat alles, was ich brauche.“

Serghii nutzt jede Pause, um Deutsch zu lernen

Noch unterhalten sich die Kollegen mit Serghii vor allem auf Englisch, aber sein Deutsch werde von Tag zu Tag besser, erzählen sie. Kein Wunder, schließlich nutze er jede Pause, um mit seinem Smartphone Deutsch zu lernen, berichtet Serghii. Und seine Kollegen seien ihm da auch eine große Hilfe. Überhaupt sei das „ein guter Job“, den er jetzt hier in Deutschland habe. Serghii, der in der Ukraine bereits als Maler in einem Fachhandel tätig war, ist zufrieden.

Als er mit Frau, Kindern und Schwiegermutter wegen des Krieges aus der Ukraine floh, sei es erst einmal darum gegangen, sein Leben zu retten, erzählt Serghii. In Polen, der ersten Station ihrer Flucht, habe man keinen Platz zum Bleiben gefunden. Weil seine Frau Freunde hier in der Nähe habe, habe man sich also nach Deutschland aufgemacht. Bei einem Kirchenmitarbeiter in Neubiberg seien sie jetzt untergekommen, hätten sie ein Dach über dem Kopf erhalten. Dafür sei er sehr dankbar, auch wenn die kleine Wohnung für sechs Personen eng sei.

Die Kinder dürfen über die Zukunft mitentscheiden

Doch selbst da tut sich etwas: Wie Konrad Zimmerer berichtet, habe Serghii die Zusage für eine eigene Wohnung in Moosach. Doch auch wenn sich Serghii hier wohlfühlt, auch wenn seine Frau drei Mal pro Woche einen Deutschkurs besucht, auch wenn der Nachwuchs - zwölf Jahre und die Zwillinge sieben Jahre jung - hier in die Schule geht, gibt es noch ganz viele Verbindungen in die Ukraine: Seine Mutter und seine Schwester sind noch in der Heimat, sein Vater und seine Großmutter sind in Cherson geblieben. Täglich stehe er telefonisch mit ihnen in Kontakt, noch gehe es ihnen gut, erzählt Serghii.

Ob er und seine Familie in Deutschland bleiben wollen oder nach dem Krieg möglicherweise in ihre Heimat zurückkehren – diese Frage kann Serghii nicht beantworten. Das hänge ganz wesentlich davon ab, was die Kinder sagen, und wie es ihnen hier in Deutschland gefalle. Jetzt brauchen Serghii und seine Familie zunächst einmal Möbel für ihre neue Wohnung. „Sie haben ja nichts“, betont Zimmerer, bei dem man sich unter der E-Mail-Adresse farbkarte1@aol.com melden kann, wenn man Möbel abzugeben hätte.