Saftige Ohrfeigen im Supermarkt: Kunde rastet an der Kasse aus - Anwesende greifen ein

Von: Manuel Eser

Wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung wurde die Polizei in einen Neufahrner Supermarkt gerufen. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wegen einer alltäglichen Situation an der Kasse ist ein Kunde ausgerastet. Er wurde gegen einen Angestellten handgreiflich. Anwesende griffen ein.

Neufahrn - Saftige Ohrfeigen hat ein unzufriedener Kunde in einem Neufahrner Supermarkt an einen Angestellten verteilt. Grund für seinen Ärger war die Warteschlange an der Kasse. Wie die Polizei meldet, war es am frühen Dienstagnachmittag zu der Attacke auf den 21 Jahre alten Marktangestellten gekommen. Den 29-jährigen Kunden aus Freising hatte es gestört, dass nur eine Kasse zum Bezahlen geöffnet war.

Entsprechend lang war die Schlange der vielen Menschen, die nach den Feiertagen frisch einkaufen wollten. Der Freisinger forderte den Angestellten auf, eine weitere Kasse zu öffnen – offenbar vergeblich. Denn laut Polizei „eskalierte“ der Streit: „Der 29-Jährige schlug dem Angestellten ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.“ Weitere Mitarbeiter sowie andere Kunden gingen beherzt dazwischen. Ihnen war es daher zu verdanken, dass sich die Situation bis zum Eintreffen der Polizisten beruhigt hatte.

Die Beamten der PI Neufahrn leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den Angreifer ein. Nur bedingt gut ist eine weitere Nachricht, wonach der Mann dort nie wieder lange an einer Kasse anstehen muss: Die Marktleitung sprach dem 29-Jährigen ein Hausverbot aus.

