Maffay-Konzerttickets: Brief mit wertvoller Ware kommt erst nach elf Tagen an - Post reagiert

Von: Manuel Eser

Teilen

Massiv verärgert über die Post ist Marina H. aus Neufahrn. Sie hat einen Brief mit einem Konzertticket verschickt, der erst mit drastischer Verspätung bei der Empfängerin eintraf. © Forster

Marina H. ist fassungslos: Die Neufahrnerin hat Konzerttickets nach Heidenheim verschickt. Erst elf Tage später kam der Wertbrief an. Viel zu spät.

Freising – Marina H. (65) ist ein riesiger Peter-Maffay-Fan. Seit nahezu 40 Jahren besucht sie Konzerte des Kultsängers. Klar, dass sie auch im Rahmen seiner Jubiläumstour 2019 ein Ticket erwarb – für seinen Auftritt in Neu-Ulm. Doch dann fielen erst zwei Musiker wegen eines Unfalls und einer Krankheit aus, dann kam Corona. Mehrmals wurde der Gig verschoben – bis er am 7. September endlich doch stattfand.

Doch da konnte Marina H. nicht mehr. „An diesem Tag hatte meine Mutter Geburtstag“, berichtet sie. Mama- statt Maffay-Tag. Also traf die Neufahrnerin die Entscheidung, ihr Ticket übers Internet zu verkaufen. Schnell fand sich eine Abnehmerin aus Heidenheim. „Ich bin am 2. September zur Post nach Neufahrn und habe das Ticket als Wertbrief aufgegeben“, berichtet die 65-Jährige. Um vollständig auf Nummer Sicher zu gehen, orderte sie ein Einschreiben mit persönlicher Übergabe.

50 Kilometer vorm Ziel geht nichts mehr

Schon am nächsten Tag ging das Kuvert mit der kostbaren Ware im Logistikzentrum der Post in Ulm ein, hatte damit bereits mehr als zwei Drittel der Strecke zwischen Neufahrn und Heidenheim zurückgelegt. Doch die letzten 50 Kilometer zwischen Ulm und der Zieladresse ging nichts mehr. „Tagelang ist der Brief dort versauert“, berichtet Marina H., die von zu Hause aus im Internet den Sendungsverlauf verfolgte. „Meine Käuferin saß auf glühenden Kohlen, und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Wenigstens konnte ich ihr belegen, dass ich das Ticket rechtzeitig losgeschickt habe.“

Rechtzeitig an kam die Post allerdings nicht. Erst am 13. September – geschlagene elf Tage später – landete der Brief bei der Adressatin, knapp eine Woche nach dem Konzert. Glück im Unglück: „Mir ist es trotzdem gelungen, dafür zu sorgen, dass meine Ticket-Käuferin das Konzert besuchen konnte“, berichtet Marina H. Weil sie seit vielen Jahren Maffays Auftritte – quasi als Edelfan – besuche, habe sie viele Kontakte zu der Entourage des Musikers. „Da ich glaubhaft versichern konnte, dass es dieses Ticket gibt, und nur von der Post nicht rechtzeitig zugestellt wurde, haben sie die Frau reingelassen.“

Postbeschwerden nehmen massiv zu

Bei der Post beschwert hat sie sich dennoch. „Allein schon deshalb, weil ich etwas Ähnliches schon mal erlebt habe.“ Man habe ihr gesagt, dass der von ihr aufgegebene Brief keine Lieferzeit-Garantie enthalten habe. Dafür hätte sie einen Expressbrief aufgeben müssen. „Aber erstens hat mir das vorher keiner gesagt, und zweitens darf man wohl damit rechnen, dass ein Brief auf diese Distanz auch ohne Express zeitnah ankommt.“

Mit ihrer Negativ-Erfahrung ist Marina H. nicht allein. Wie die Tagesschau berichtet, sind im dritten Quartal des Jahres 11 500 Postbeschwerden eingegangen, die sich auf die ganze Post- und Paketbranche im Inland beziehen. In den allermeisten Fällen ging es um Briefe. Die Zahl der Beschwerden ist laut Tagesschau ungewöhnlich hoch. Zum Vergleich: Im ganzen ersten Halbjahr 2022 waren es „nur“ 8900 Beschwerden von Verbrauchern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Marina H. findet, dass ihr beziehungsweise der Käuferin des Tickets eine Entschädigung zusteht, und sei es nur die Rückerstattung des Portos. „Meiner Meinung nach muss die Post dafür die Verantwortung übernehmen, statt sich hier rechtlich rauszureden.“ Das gebiete nicht nur der Service-Gedanke, sondern auch der Anstand.

Post reagiert mit überraschendem Angebot

Auf FT-Nachfrage erklärt Postsprecher Dieter Nawrath: „Leider können wir die Ursache für die lange Brieflaufzeit nicht klären, da Einschreibbriefe nicht bei jedem Bearbeitungsschritt in unserem System erfasst werden.“ Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen hafte die Post, wie von Marina H. geschildert, zwar für Laufzeitverzögerungen nicht, da sie nicht garantiert würden. Aber: „Da es sich um eine versicherte Sendung – nicht um einen Standardbrief – handelt, sind wir gerne bereit, im Rahmen der Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht einen Betrag in Höhe von 50 Euro zu erstatten.“