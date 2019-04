Neuzugang: Zur Stadtteilauto-Flotte in Freising gehört jetzt ein E-Auto 

Der Carsharing-Verein Stadtteilauto Freising will aktiv zum Klimaschutz beitragen – und hat deshalb nun für seine Flotte das erste vollelektrische Fahrzeug angeschafft.

Freising – Die Nummer 293 im Parkhaus Am Wörth in der Freisinger Innenstadt ist ein besonderer Parkplatz: Ab sofort ist hier eine Ladebox installiert, die eigens für das Stadtteilauto reserviert ist. Der Carsharing-Verein will aktiv zum Klimaschutz beitragen – und hat deshalb nun für seine Flotte das erste vollelektrische Fahrzeug angeschafft.

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken ist ein Ladeplatz geschaffen worden, um den Kunden die Nutzung des neuen Gefährts, eines Renault Zoe mit 40 Kw, so einfach wie möglich zu machen. Den Schlüssel dafür übergab Stadtwerke-Geschäftsführer Dominik Schwegler am Montagnachmittag offiziell an Stadtteilauto-Vorsitzenden Hans-Joachim Joekel. Die silberfarbene Ladebox am Stellplatz sei nötig, damit der Wagen immer „ohne lange Wartezeit für den nächsten Nutzer wieder zur Verfügung steht“, erklärte Joekel. „Wenn das Auto ganz leer ist, kann es in zweieinhalb Stunden wieder voll geladen werden.“ Derzeit arbeite der Verein an einer Gebrauchsanweisung, damit niemand Angst haben müsse, das Automatikauto mit einer Reichweite von 300 Kilometern zu benutzen. „Das geht ab nächster Woche“, sagte Joekel.

Die Installation der Ladebox sei laut Stadtwerke-Geschäftsführer Schwegler „nicht unproblematisch“ gewesen. „Wir brauchen ja eine ordentliche Leistung.“ Letzten Endes habe es aber geklappt. Im Zuge der Parkhaus-Renovierung sollen noch mehr Steckdosen für E-Autos eingebaut werden. In der Stadt habe man 2018 fünf Stationen gebaut. So sollen immer mehr Freisinger mobilisiert werden, auf E-Mobilität – und auf das Stadtteilauto – umzusteigen.

