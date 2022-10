„A Night of Funk & Soul“: Jubiläumskonzert der Musikschule Freising riss alle Zuhörer von den Stühlen

Grandioser Auftritt: Die Freisinger Musikerin Julia Schröter begeisterte die vielen Gäste mit ihrer bezaubernden Stimme. © Lehmann

Mit drei grandiosen Konzerten an zwei Tagen feierte die Musikschule Freising ihren 50. Geburtstag. Das begeisterte Publikum erlebte bei „A Night of Funk & Soul“ viele magische Momente.

Freising – Es war nur eine von schier unzähligen magischen Momenten, welche die Luitpoldhalle zwei Tage und drei Konzerte lang nach Detroit katapultierte, wo der Soul und der Funk daheim sind: „Referent“ Häns Czernik zählte ein, beschwörend alle Säulenheiligen des Abends und noch bevor der Song erkannt werden konnte, riss es die Zuschauer schon aus den Stühlen. Der Höhepunkt der Konzertreihe um das 50-Jahre-Jubiläum der Freisinger Musikschule, war schlichtweg gleichzeitig das musikalische Highlight des Jahres, bei dem sich die Leute den Pandemie-Staub von den Schuhen tanzten.

Auch das Zusatzkonzert war nahezu ausverkauft

50 Jahre Musikschule, drei Konzerte, pro Vorstellung 22 Songs und insgesamt um die 1250 Zuschauer – so lautete die Rechnung von Musikschulleiter Odilo Zapf kurz vor dem dritten und somit letzten Konzert der bombastischen Geburtstagsfeier. Backstage sang sich derweil Anchora ein, während die Freisinger Stimme schlechthin, Julia Schröter, dem Abschlusskonzert ganz gelassen entgegensah – auch, weil die zwei Konzerte zuvor ein durchschlagender Erfolg gewesen waren. Mit so viel Zuspruch hatten sie dennoch nicht gerechnet, denn die Karten waren im Vorfeld wie die warmen Semmeln weggegangen, weshalb sie am vergangenen Samstag noch schnell ein Zusatzkonzert am Nachmittag eingeschoben hatten – das wiederum dann in Windeseile beinahe ausverkauft gewesen war.

Grenzenlose Begeisterung: Insgesamt 1250 Gäste feierten am Wochenende bei der „Night of Funk & Soul“ in der Luitpoldhalle. © Lehmann

Creme de la Creme der Musikschule spielte auf

„Wir sind so glücklich, spielen zu können und sehr dankbar, dass sie alle hier sind“, so Zapf einleitend, der insbesondere dem anwesenden Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher für die großartige Unterstützung seitens der Stadt über fünf Jahrzehnte lang dankte. „Heute wollen wir aber auch zeigen, was die Musikschule drauf hat“, so Zapf weiter, der für die Konzerte „A Night of Funk & Soul“ die Creme de la Creme der Musikschule auf die Bühne geholt hat – unter anderem das inzwischen legendäre Quartett mit Czernik, Stephan Treutter, Vipo Maat und Yvo Fischer – die auch für die Konzertabende ein wahrer Glücksgriff waren, weil sie sozusagen die „Hauskapelle“ gaben, die das Feuer von Seelen- und Herzmusik sofort entflammen konnten.

Und so war es auch gleich nach den ersten Tönen völlig klar: Hier wird es ernst gemeint mit der Hommage an Otis Redding, Sam Cooke und James Brown, und hier wird ernst gemacht mit einem Sound, der nur wenige Takte brauchte, um die ersten auf die improvisierte Tanzfläche neben der Bestuhlung zu locken. Wuchtig, dynamisch, aber nie überzogen – ein Klangbild, das dermaßen rund und wohl temperiert daherkam, dass die Gänsehaut gar nicht ausbleiben konnte. Ein wunderbarer Schachzug: Die Songs wurden abwechselnd von Schröter, Czernik, Maximilian Höcherl und Tom Appel gesungen, womit ganz und gar magische Momente entstanden, die jede einzelne Interpretation hell, beinahe gleißend, flirren ließen.

Die Songauswahl überzeugte die vielen Besucher

Es war aber auch die Song-Auswahl, die zutiefst überzeugte, denn statt auf die üblichen Reißer zu setzen, gab es Überraschungen – beispielsweise „I Wish“ von Stevie Wonder. Schröter glänzte mit „Rehab“ von Amy Winehouse und bewies damit, dass sie eben nicht nur Jazz singen kann, während Höcherl mit seiner Interpretation von „Georgia on my Mind“ den wohl gewaltigsten Zwischenapplaus aller Zeiten abkassieren konnte. Auch ein musikalischer Feuerwerk der Extraklasse: Anchora gab „Killing me softly“ zum Besten und präsentierte dabei eine Version, die schlichtweg besser als das Original war. Was natürlich zu diesem unglaublichen Sound auch beigetragen hat, waren auf der einen Seite die Brass-Sektion und auf der anderen Seite das Streicher-Ensemble – beide Formationen holten das gute alte Motown-Gefühl punktgenau nach Freising. Hier nach absoluten Highlights zu suchen, ist aussichtslos, denn das ganze Konzert war ein ganz großer Wurf, den Zapf einleitend als „Leuchtturm“ bezeichnet und damit voll ins Schwarze getroffen hatte – denn dieses Leuchtturmfeuer strahlte tief und warm in alle Herzen der Anwesenden.

Richard Lorenz

