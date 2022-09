Noch vor Inbetriebnahme: Vandalen zerstören Trinkwasserbrunnen am Freisinger Skaterplatz

Anlage war Wunsch des Jugendstadtrats

Jederzeit gratis Trinkwasser am Freisinger Skaterplatz: Dafür wurde jetzt ein neuer Brunnen gebaut - auf Wunsch des Jugendstadtrats. Doch dann kamen Vandalen daher.

Freising – Der von den Freisinger Stadtwerken neu aufgestellte Trinkbrunnen am Skaterpark in der Parkstraße wurde noch vor Inbetriebnahme durch Vandalismus zerstört. Das meldet jetzt Sprecherin Nina Reitz. Die technische Inbetriebnahme wäre für Freitag, 9. September, geplant gewesen. Später hätte es noch eine offizielle Einweihung gegeben. Aber daraus wurde nichts: Vandalen machten alle Pläne zunichte.

Auch ein Bagger wurde angegangen

Wie Nina Reitz weiter berichtete, sei es bereits in der Nacht zum Mittwoch, 7. September, zu einem ersten Vorfall gekommen. Die Fenster eines Baggers, den die Firma Spie über Nacht auf der Baustelle hatte stehen lassen, wurden eingeschlagen und weitere Teile des Baggers zerstört.

+ Die Brunnenstele am Skaterplatz wurde von unbekannten Rowdys massiv demoliert. Fotos: Stadtwerke © Stadtwerke

In der Nacht zum Freitag, 9. September, kam es dann zur zweiten Attacke auf die Baustelle. Dieses Mal wurde der neue Trinkbrunnen demoliert: „Er wurde dabei so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass eine Reparatur nicht möglich ist“, meldet Reitz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ein Mitarbeiter der Stadtwerke entdeckte am Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit zufällig den Schaden. Die Baustelle wurde daraufhin sofort abgesperrt, um zu verhindern, dass sich Kinder vom benachbarten Spielplatz verletzen. Außerdem wurde Strafantrag gestellt und Anzeige erstattet.

Stadtwerke hatten Brunnen spendiert - auf Wunsch des Jugendstadtrats

Der Trinkbrunnen geht auf den Wunsch des Jugendstadtrats von März 2021 zurück. Die Freisinger Stadtwerke hatten sich bereiterklärt, die nicht unerheblichen Kosten für den Kauf und die Aufstellung des Brunnens sowie die laufenden Kosten zu übernehmen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 15.000 Euro.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.