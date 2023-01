Freisinger wählen oft ohne Notfall den Notruf - Folgen können fatal sein

Von: Magdalena Höcherl

Stehen vor großen Herausforderungen, sind aber ein starkes Team: (v. l.) Andreas Fischer, Cansin Özkurt, Hubert Böck, Magnus Hohlenburger und Lena Reinema vom BRK-Rettungsdienst Freising. © Lehmann

Der Rettungsdienst im Landkreis ist oft überlastet, weil häufig der Notruf gewählt wird, wenn der Bereitschaftsdienst ausreicht. Die Folgen können fatal sein.

Landkreis – Der Rettungsdienst im Landkreis Freising ist oft überlastet. Denn immer wieder wählen Menschen den Notruf, obwohl es keinen Notfall gibt. Doch ein einziger Anruf setzt eine Kettenreaktion in Gang, die fatale Auswirkungen haben kann. Im Interview erklärt Hubert Böck, Leiter des BRK-Rettungsdiensts im Landkreis, die Problematik. Er appelliert an den gesunden Menschenverstand – aber auch an die Politik.

Herr Böck, warum stoßen Sie und Ihre Kollegen so oft an die Grenzen der Belastbarkeit?

Das Problem ist, dass eigentlich zu viele Patienten von den falschen Ressourcen versorgt werden. Ich möchte das an einem Beispiel veranschaulichen. Nehmen wir an, ein Mann hat eine Erkrankung, zum Beispiel Rückenschmerzen. Also ruft er seine Hausärztin an. Wenn er sie erreicht, ist alles gut. Er bekommt einen Termin, wird beraten und behandelt.

Das ist der Idealfall. Aber was passiert am Wochenende oder mitten in der Nacht?

Wenn der Mann gut informiert ist, wählt er die Nummer des Kassenärztlichen Bereitschaftsdiensts. Dort wird ihm weitergeholfen. Allerdings rufen dort viele Menschen an, deshalb kann es dauern, bis man durchkommt. Und manchmal kommt man leider auch gar nicht durch. Ist das der Fall, wird geraten, direkt bei der Integrierten Leitstelle anzurufen.

Die Leute setzen dann quasi einen Notruf ab. Wie geht es weiter?

Die Integrierte Leitstelle nimmt natürlich an, dass der Anrufer ein akutes Problem hat, und schickt dann meist einen Rettungswagen. Denn andere Möglichkeiten hat sie gar nicht. Die Rettungsdienstmitarbeiter vor Ort müssen dann beurteilen, wie der Patient am besten behandelt wird. Oft erkennen die Kollegen freilich, dass es kein Notfall für die Notaufnahme im Krankenhaus ist. Aber sie können ihn ja auch nicht daheim lassen, wenn er Schmerzen hat. Also wird er mangels Alternativen in die Notaufnahme gebracht. Und die wird so nach und nach durch Patienten verstopft, die zwar ein Leiden haben, aber für die keine akute Gefahr besteht.

Und dementsprechend hat die Notaufnahme keine Kapazitäten mehr für echte Notfälle?

Genau. Wenn sie eine bestimmte Kapazität erreicht hat, wird sie abgemeldet. Dann weiß die Leitstelle, dass sie dorthin keine weiteren Rettungswagen mehr schicken kann. Das ist in den vergangenen Monaten häufiger passiert. Die Notaufnahmen in Freising und Erding waren abgemeldet. Dann mussten wir Patienten nicht nur bloß bis nach Ebersberg fahren, sondern bis nach Ingolstadt oder sogar nach Weilheim. Und das zum Teil bloß wegen Rückenschmerzen. Das Problem dabei wiederum ist, dass der Rettungswagen dann für ein, zwei Stunden belegt ist und vielleicht für einen tatsächlich lebensbedrohlichen Notfall nicht verfügbar ist. Vor Weihnachten zum Beispiel wurde ein Rettungswagen aus Freising zum Stachus nach München alarmiert, weil dort alle besetzt waren. Der musste dann allein über eine halbe Stunde anfahren – und war für andere Einsätze nicht verfügbar.

Wie lässt sich dieses Problem lösen? Der Rattenschwanz, der an einem falschen Anruf hängen kann, ist ja gewaltig.

Natürlich wäre es ideal, wenn das Klinikpersonal aufgestockt werden würde. Das ist ja überall in Bayern knapp. Durch Umstrukturierungen versucht man derzeit ohnehin schon, die Notaufnahmen leistungsfähiger zu machen – auch in Freising.

Zu den Telefonnummern: In Dänemark beispielsweise unterscheidet man nicht zwischen Notruf und Bereitschaftsdienst. Wäre das auch ein erstrebenswertes Modell?

Ich finde das dänische System nicht schlecht. Der Anrufer landet in einer Zentrale, dort hört man sich das Anliegen an und vermittelt dann die passende Versorgung: Braucht er einen Hausarzt, einen Facharzt, muss er ins Krankenhaus oder benötigt er einen Termin zum Röntgen? Teilweise geschieht das schon über Video, um den Patienten noch genauer in Augenschein zu nehmen. Dann wird der Termin vermittelt und kann ohne große Wartezeiten wahrgenommen werden. Das Gute an dieser zentralen Notrufnummer ist, dass nicht der Patient als medizinischer Laie und ohnehin in einer Stresssituation entscheiden muss, was das Beste für ihn ist. Diese Entscheidung trifft das Fachpersonal. So kann man die Ressourcen viel besser einsetzen. In Dänemark ist dieses System etabliert und gut akzeptiert.

Für Deutschland ist das allerdings noch Zukunftsmusik. Welchen Beitrag können schon jetzt die Bürger leisten, um das System zu entlasten?

Ich appelliere dringend, den Notruf nur in Notfällen zu wählen – etwa bei Problemen mit der Atmung oder dem Herzen. Wenn ich seit einer Woche Rückenschmerzen habe und die werden am Sonntag noch ein bisschen intensiver, bin ich trotzdem kein Notfall. Einmal sind wir alarmiert worden, weil sich jemand mit dem Messer in den Daumen geschnitten hat – die Wunde war einen Zentimeter lang. Da appelliere ich wirklich an den gesunden Menschenverstand. Die Faustregel ist eigentlich einfach: Wenn es etwas ist, weswegen ich beim Hausarzt anrufen würde, melde ich mich außerhalb der Sprechzeiten beim Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst – und nicht beim Rettungsdienst.

Nummern für Bereitschaftsdienst und Notruf

Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter Tel. 116 117 erreichbar. Er ersetzt die hausärztliche Versorgung außerhalb der Sprechzeiten. Der Notruf 112 ist für Notfälle gedacht.

