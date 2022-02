Nach Empfehlung der STIKO: Was Sie jetzt zur Novavax-Impfung wissen müssen

Von: Magdalena Höcherl

Der Novavax-Impfstoff wurde durch die STIKO zugelassen. Wichtige Fragen zum neuen Impfstoff beantwortet der Leiter des Freisinger Impfzentrums.

Freising – Lange war er angekündigt, nun ist er zugelassen: Am Donnerstag hat sich die Ständige Impfkommission (STIKO) für den Einsatz des Corona-Vakzins Novavax für Menschen ab 18 Jahren ausgesprochen. Torsten Koch, Leiter des Freisinger Impfzentrums, erklärt, welche Auswirkungen die Zulassung auf das Impfen im Landkreis hat und warum ihn die STIKO-Empfehlung optimistisch stimmt.

Herr Koch, was bedeutet die Novavax-Zulassung für die Impfkampagne?

Jeder Impfstoff, egal in welcher Form, bringt die Impfkampagne ein Stück weiter nach vorne, beziehungsweise die Impfquote ein Stück höher. Mein Bauchgefühl sagt, dass sich bei uns im Landkreis gewiss 700 bis 1000 Menschen, die bislang verhalten waren, damit impfen lassen.

Momentan haben wir eine Abfrage in den Arztpraxen, Senioreneinrichtungen und im Klinikum laufen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Novavax geimpft werden möchten. Hintergrund ist, dass diejenigen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen wären, laut Staatsregierung vorrangig geimpft werden sollen. Ich denke, es gibt noch einige Leute, die nicht per se gegen das Impfen, aber einfach den mRNA-Imfpstoffen gegenüber zurückhaltend sind.

Neuer Impfstoff: Die STIKO hat Novavax am Donnerstag für Menschen ab 18 Jahren zugelassen. © TALLIS/AFP

Im Gegensatz zu den mRNA-Vakzinen wird der Impfstoff Novavax als „Totimpfstoff“ bezeichnet. Was bedeutet das?

Der Unterschied ist sozusagen das System, die Struktur, auf denen die Impfstoffe basieren. Totimpfstoffe gibt es schon seit Jahrzehnten. Sie enthalten abgetötete Krankheitserreger oder auch nur Bestandteile davon. Auf diese reagiert das Immunsystem, indem Antikörper gebildet werden.

mRNA-Impfstoffe dagegen sind neu. Sie sorgen dafür, dass der Körper selbst kleine Teile des Erregers herstellt, weil sie eine Art Bauplan dafür enthalten. Mit dieser Information kann der Körper ebenfalls einen Immunschutz entwickeln.

Ab wann soll das neue Vakzin im Kreis Freising verimpft werden?

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, dass der Bund den Impfstoff in Kalenderwoche acht, sprich ab dem 21. Februar, bekommt. Dann wird er an die Länder verteilt, die ihn an die Impfzentren ausliefern. Läuft alles nach Plan, gehe ich davon aus, dass wir das Vakzin zum Rosenmontag bekommen. Wer sich zur Impfung registriert, kann im Impfzentrum Freising aktuell noch wählen, ob er Biontech oder Moderna will und bekommt dann entsprechende Terminvorschläge. Sobald wir mit Novavax versorgt sind, kann man neben den beiden anderen Impfstoffen auch diesen auswählen. Ich gehe davon aus, dass es dann auch zwei, drei, vier Tage geben wird, an denen wir nur Novavax verimpfen werden.

