Nur noch kleinere Finanzspritzen für die Freisinger Kultur

Von: Manuel Eser

Teilen

Für Gastspiele wie etwa den Munich Classical Players gibt es künftig weniger Zuschüsse. © Edelmann

Mit dem Kulturfonds fördert die Stadt Freising kulturelle Projekte, die ohne Zuschüsse nicht möglich wären. Jetzt aber werden kleinere Brötchen gebacken.

Freising – Aufgrund der angespannten Haushaltslage müssen sich Veranstalter aber auf kleinere Finanzspritzen einstellen. Idee des seit 2010 existierenden Fonds ist es, entstehende Defizite mit einer Maximalsumme von 5000 Euro abzumildern. In den vergangenen Jahren hat sich der Kulturausschuss hauptsächlich an den Fehlbeträgen orientiert. In Einzelfallentscheidungen wurden dann zwischen 50 und 90 Prozent der vom Antragsteller deklarierten Defizite mit städtischen Mitteln aufgefangen, wie Kulturreferatsleiter Ingo Bartha dem FT erklärte.

Die Stadt Freising vollzieht Systemwechsel

Jetzt vollzieht er angesichts der angespannten Etatlage der Stadt einen Systemwechsel. „Wir werden uns in diesem Jahr an der in den Richtlinien festgesetzten Minimalförderung von 30 Prozent der Kosten orientieren“, teilte Bartha in der Sitzung des Kulturausschusses am Dienstagabend mit. Hintergrund ist die Haushaltssperre, die der Stadtrat aufgrund der drohenden Neuverschuldung der Stadt erlassen hat. „Auch wir haben mit Kürzungen unseres Budgets zu rechnen“, betonte der Referatsleiter. Zwar würden die Projekte damit weiter „relativ umfangreich“ unterstützt werden, wie Bartha sagte. Aber: „Klar ist, dass die Projektpartner stärker auf die eigenen Kosten achten oder weitere Einnahmequellen erschließen müssen.“

Erstes Beispiel dafür ist der Förderkreis „Munich Classical Players“. Das Ensemble, das 2022 erstmals in Freising gastierte, will im Rahmen eines Orchesterkonzerts am 26. Mai im Schafhof auftreten und unter anderem Werke von Rossini und Schubert darbieten. Während der Auftritt im vergangenen Jahr von der Stadt mit knapp 3000 Euro bezuschusst wurde, gibt es 2023 nach der 30-Prozent-Regelung maximal 1575 Euro, wie der Ausschuss beschloss.

In Einzelfällen soll aber schon auch anders entschieden werden können

Bartha behält sich aber vor, von dieser Richtlinie in Einzelfällen abzuweichen. Er werde das, so sagte er im Gremium, dann jeweils begründen. Auf FT-Nachfrage nannte er einige Aspekte, die zu mehr Fördergeld führen könnten, etwa Konzerte mit besonderem Freising-Bezug, besonders innovative Projekte, die das bestehende Portfolio ergänzen, oder niederschwellige Kulturangebote, bei denen es beispielsweise vergünstigte Eintrittskarten gebe. „Eine höhere oder niedrigere Förderung kann von den Räten aber immer vorgeschlagen, diskutiert und beschlossen werden.“

Die gute Nachricht: Ein Blick auf die Bilanz 2022 zeigt, dass der Etat bei Weitem nicht ausgeschöpft wurde. Von den 40 000 Euro, die zur Verfügung standen, wurden gerade mal 14 000 Euro für zehn Projekte beansprucht. Kulturreferentin Susanne Günther nahm dies zum Anlass, den Kulturfonds zu bewerben. „Ich möchte dazu anregen, mehr Anträge zu stellen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.