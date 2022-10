Oasen für Radler, rote Karte für Autofahrer: Freising bekommt sechs neue Fahrradstraßen und -zonen

Von: Helmut Hobmaier

In der Alten Poststraße haben Autofahrer, die nicht dort wohnen, bereits nichts mehr zu suchen. Radler dürfen auch jederzeit nebeneinander fahren. © Archiv: Lehmann

Die Stadt Freising weist noch im Oktober sechs Fahrradstraßen und -zonen aus. Autofahrer haben dort bis auf wenige Ausnahmen nichts mehr verloren.

Freising – Die Stadt Freising schafft weitere Radler-Oasen. Ein halbes Dutzend Straßenzüge sind künftig für Autofahrer tabu – es sei denn, sie wohnen dort. Man will so den Radverkehr nach vorne bringen – und die bisher bereits ausgewiesenen „Fahrradstraßen“ zeigen, dass das funktioniert. Falls die Witterung mitspielt, soll noch im Oktober das umgesetzt werden, was der zuständige Ausschuss Mitte September in die Wege geleitet hat: vier neue Fahrradstraßen und zwei neue „Fahrradzonen“.

Straßen und Zonen auf einen Blick

Fahrradstraßen werden

die Parkstraße (zwischen Landshuter Straße und Unterführung Höhe Parkhaus „Untere Altstadt“),

Feldfahrt,

Lenaustraße und

Angerstraße (die kleine Seitenstraße zwischen Unterführung Seilerbrücklstraße und Zufahrt Münchner Straße auf Höhe Annenhofstraße).

Fahrradzonen werden die Bereiche

Dürnecker Straße / Eschenhain/Ulmenweg/Rosenweg/Fliederweg/Birkenstraße sowie

Bachstraße/Griesfeldstraße (südlich Vöttinger Straße).

In der Kulturstraße klappt‘s bereits

In den Sommerferien hatte die Stadt Freising bereits mit der fahrradfreundlichen Umgestaltung der Karlwirtkreuzung (als Weiterführung der Umfahrung in der Kammergasse) und der Eröffnung des Lastenradmietsystems zwei wichtige Projekte für den Radverkehr umgesetzt. Und es gibt auch bereits Fahrradstraßen und -zonen: Die Kulturstraße, die Alte Poststraße (westlich der Wendelinstraße) sowie die Straße Zur Schwabenau. Eine Vergleichszählung in der Kulturstraße habe gezeigt, dass sich die Anzahl an Radler „mit Umsetzung als Fahrradstraße deutlich erhöht hat, während der Kfz-Verkehr gesunken ist“, berichtet Mobilitätsmanager Dominik Fuchs aus dem Bau- und Planungsreferat der Stadt Freising.

„Fahrradstraßen haben zum Ziel, dem Radverkehr eine sichere und schnelle Wegeführung vorzugeben und sollen einladend gestaltet sein“, betont Stadt-Sprecherin Christl Steinhart. Dabei wird wie in den bisherigen Fahrradstraßen der Beginn mit einer roten Fläche farbig markiert und ein Piktogramm auf die Fahrbahn aufgetragen.

Nur noch Anlieger dürfen künftig auf der Lenaustraße mit dem Auto fahren. Noch im Oktober wird auch hier die Fahrradstraße rot markiert. Foto: Lehmann © Foto: Lehmann

Durchfahren tabu

Grundsätzlich ist in Fahrradstraßen nur das Radfahren erlaubt. Im Fall der Freisinger Fahrradstraßen sind immer „Anlieger frei“ – Anwohner, Besucher oder Paketdienste können die Straße auch mit dem Auto befahren. „Die Straße einfach zur Durchfahrt zu nutzen, ist jedoch nicht gestattet“, stellt Steinhart klar. In Fahrradstraßen sei der Autofahrer nur „Gast“. Er muss langsam fahren und darf Radler nur mit 1,5 Meter Abstand überholen. Steinhart: „Fahrradzonen haben dieselben rechtlichen Regelungen wie Fahrradstraßen, jedoch gilt hier rechts vor links. Im Gegensatz zur Fahrradstraße überspannt die Zone einen ganzen Bereich und nicht nur eine definierte Achse.“

Und es geht weiter mit der Umsetzung des Mobilitätsgesetzes: Die Stadtverwaltung will weitere Straßen umwidmen und bestehende Fahrradstraßen durch zusätzliche Maßnahmen weiter verbessern.

